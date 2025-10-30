La Alianza Bierzo Cabrera nace con 30 asociaciones

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Alianza interterritorial Bierzo Cabrera entra en acción con al menos seis temas para construir un «Bierzo vivo, justo y con autonomía propia», como respuesta a la crisis postincendios y al habitual abandono institucional: Economía y Soberanía Productiva, Territorio y Sostenibilidad, Autogobierno e Infraestructuras, Cultura, Turismo y Justicia Social.

El encuentro contó con la presencia de miembros de más de 30 organizaciones, agentes sociales y entidades. Entre los asistentes se encontraban personas vinculadas a colectivos como Voluntariado Fauna Salvaje Incendios Bierzo, Proyecto Orbanajo, Asociación Tramas Colectivo Migrante, Voluntariado Post Incendios Bierzo Renace, Coordinadora Antifascista, ASC Pasión, Asociación Bierzo Vivo, Colectivo Tebaida contra el Fuego, Asociación de Musulmanes, Asprona Bierzo, Asociación LGTBierzo y Asociación Bierzo en Plural.

También se sumaron miembros de agentes económicos y turísticos como Guías Bierzo, Turisteando Bierzo y el ADR Bierzo-Cabrera; iniciativas de desarrollo rural como Proyecto Repuebla León Sostenible; y personalidades del ámbito social y político como Lorena González (ex concejala y portavoz de Podemos Ponferrada), Ana Lera (divulgadora cultural), Sergio López Pérez (concejal independiente de Camponaraya) y Patricia Bueno (educadora-socióloga).

El eje central del encuentro fue la estructuración de la Alianza en grupos de acción transversales. Estos grupos comenzarán a desarrollar proyectos concretos basados en la hoja de ruta de la Alianza, que entiende el desarrollo local, la economía circular y la protección del patrimonio "como la única economía viable para el siglo XXI".

Los seis grupos promotores establecidos son:

1. Territorio y Sostenibilidad: Su labor se centrará en la gestión sostenible y el cuidado del territorio y el patrimonio. La prevención real de incendios mediante un "paisaje mosaico", y la exigencia de responsabilidades por la "negligencia climática" serán pilares esenciales en este bloque.

2. Economía y Soberanía Productiva: Enfocado en impulsar "El Motor de la Bioeconomía", viendo la industria agroalimentaria como pilar de un nuevo modelo que cree valor añadido y empleo de calidad. Se priorizará la lucha por infraestructuras clave como el Parque Agroalimentario y la promoción de un sello de excelencia.

3. Autogobierno y Dignidad: Centrado en la reivindicación de "Decisiones locales y autónomas". Este grupo trabajará en la hoja de ruta para la transferencia de competencias clave (ordenación del territorio, montes, energía) y la creación de un fondo de inversión territorial que rompa la dependencia de "Valladolid y León".

4. Justicia Social: Grupo destinado a la defensa de los servicios básicos y el blindaje de los derechos ciudadanos en los pueblos.

5. Cultura: Centrado en promover la riqueza identitaria y el patrimonio material e inmaterial como un tractor de transformación y desarrollo comarcal.

6. Turismo de Futuro: Orientado a impulsar un "Turismo de Alto Valor" que respete el territorio, ponga en valor el patrimonio único de las comarcas y genere riqueza distribuida.

El futuro se decide aquí

Para pasar a la acción de manera inmediata, los grupos motores se han emplazado a una próxima reunión operativa en un plazo de dos semanas. El objetivo de ese encuentro será presentar planes de trabajo definidos y comenzar la ejecución de los proyectos. La Alianza Bierzo Cabrera se reafirma “no como una plataforma de protesta, sino como un espacio de acción y fortaleza colaborativa”.

Como plasma su documento fundacional, El futuro se decide aquí, la coordinadora ciudadana apuesta por una la sociedad civil organizada “que está lista para recuperar el control de nuestro destino y construir un modelo de desarrollo propio, justo y sostenible para el siglo XXI”.