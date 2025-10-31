La DO Bierzo estudia incluir la variedad de uva tinta mouraz

Publicado por Redacción Cacabelos Creado: Actualizado:

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo estudia la posibilidad de incorporar una nueva variedad de uva, sería la novena, para la elaboración de los vinos con sello de calidad. Se trata de la variedad mouraz, uva tinta autóctona y que no se cultiva en ningún otro lugar del mundo. Lo desveló, ayer, en Cacabelos, la directora técnica del Consejo, Carmen Gómez, en el marco de una jornada de análisis sobre las opciones de futuro para este sector y explicó que, de momento, «se hacen pruebas para comprobar si puede producir vinos de calidad» a través del Itacyl.

En caso favorable, esta mouraz se uniría a las otras cuatro uvas tintas bercianas: mencía, garnacha, estaladiña y merenzao; y las cuatro blancas: godello, doña blanca, palomino y malvasía que ya forman parte del catálogo de la denominación de origen Bierzo.

Con esa perspectiva, el mundo del vino de la comarca afronta retos que obligarán a adaptar las maneras de trabajar tradicionales. Sin perder la esencia, viticultores y bodegas se verán obligados a actuar ante el cambio climático y acoger los nuevos modelos de consumo, que apuestan por vinos blancos y por tintos más frescos, con menos grado alcohólico y fáciles de beber según defendió el presidente del Consejo Regulador, Adelino Pérez.

Por otra parte, Pérez desvelaba que siguen aumentando las ventas de vino del Bierzo. Ahora están un cinco por ciento por encima del registro del año pasado, a falta de los dos últimos meses del ejercicio. Finalmente, Adelino Pérez destacaba que el conflicto con la Denominación de Origen Rueda, por el uso de uvas de la variedad godello para elaborar vino blanco en esa zona de Valladolid, parece tener la balanza aparentemente inclinada hacia los intereses del Bierzo. Explicó que «Rueda no tiene informes aún contra las alegaciones que hemos presentado y, por lo tanto, no pueden elaborar y nosotros sí». En Cacabelos, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, esgrimió el término de «Viñedo 5.0» y abogó la tecnología.