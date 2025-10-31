Herida grave una mujer tras una colisión frontal entre dos turismos en Columbrianos

Publicado por Europa Press Leon Creado: Actualizado:

Una mujer de 44 años ha tenido que ser trasladada en UVI móvil al Hospital de El Bierzo tras resultar herida en un accidente de circulación registrado este viernes, 31 de octubre, en la localidad leonesa de Columbrianos.

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press, el accidente ha ocurrido en torno a las 06:53 horas y consistió en una colisión frontal entre dos turismos en la Avenida Asturias, junto a la gasolinera de Repsol, en Columbrianos.

Los alertantes informaron de que había una mujer herida tras lo que se avisó a la Policía Local de Ponferrada, a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- , que movilizó una UVI móvil. Ya en el lugar, el personal sanitario atendió a una mujer de 44 años que fue trasladada posteriormente al Hospital de El Bierzo.