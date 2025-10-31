Los votos de PSOE y VOX tumban en el pleno el plan de arreglo de las piscinas de Ponferrada

La abstención de los socialistas de Olegario Ramón y el voto en contra de Vox impidió en el pleno de Ponferrada que las piscinas sean reparadas.LUIS DE LA MATA

Ponferrada seguirá sin poder contar con las piscinas climatizadas del Toralín. Los votos del grupo socialista de Olegario Ramón y los de Vox que dirige Patricia González, (ambos en la oposición municipal) impidieron este viernes en sesión plenaria poder acometer unas obras de reparación valoradas en 2,3 millones de euros. De esta cantidad, la Junta de Castilla y León, a través del anuncio hecho por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, aportaba un millón de euros a fondo perdido.

Con la abstención del grupo socialista de Ponferrada y con el voto en contra de los de Vox, todo el proyecto que elaboraron los técnicos municipales y todo el dinero comprometido se ha echado por tierra.

Los votos favorables del grupo de concejales del PP que lidera el alcalde Marco Morala y el de los bercianistas de Coalición por el Bierzo que capitanea Iván Alonso, no han sido suficientes para poder llevar a cabo el plan de obras, que comenzarían según lo previsto antes de que finalizara este año.

Durante la sesión plenaria, tanto Morala, como Alonso, como los informes técnicos de la ingeniera municipal, como la petición de Mateo, el representante del Club de Natación Ponferrada (que llegó a decir que hay que acometer las obras cuanto antes, dado que ahora entrenan hasta 10 personas en la misma calle de la piscina del Plantío), intentaron por activa y por pasiva que los socialistas y los de Vox votaran a favor y poder así solucionar el problema. Incluso el concejal bercianista Iván Alonso hizo un llamamiento a la desesperada al concejal socialista Iván Castrillo (exedil de Deportes en el mandato de Olegario Ramón) para que votara "sí" a la mejora de las piscinas del Toralín, propuesta que llegó a incomodar a Olegario Ramón. Pero finalmente se llevó a efecto la votación y el proyecto de arreglo integral de las piscinas, con un importante ahorro energético con la implantación de nueva tecnología de eficiencia energética, se quedó en nada. Los votos del PSOE y los de Vox impidieron clamorosamente que los residentes en Ponferrada tengan que seguir esperando para que las piscinas del Toralín sean reparadas.

Hubo amplio debate político. Olegario Ramón dijo que el coste de todo el arreglo lo debía pagar la Junta, y el portavoz socialista coincidió en esta postura con sus enemigos ideológicos de VOX. Patricia González dijo lo mismo, que fuera Quiñones el que pagara desde la Junta todo.

Marco Morala, la portavoz popular municipal Lidia Coca y el bercianista de CB, Iván Alonso, lo intentaron por activa y por pasiva, pero chocaron con la postura política del PSOE y VOX. Morala también echó mano de la política y dijo que Olegario Ramón pudo haber utilizado también los remanentes cuando gobernaba para reparar las piscinas, pero no lo hizo y ahora culpa desde el sillón de la oposición a quien gobierna.

La secretaria municipal de Ponferrada dejó bien claro al principio del punto plenario que era necesaria la mayoría absoluta para sacar adelante la reparación integral de las piscinas cubiertas, y la abstención de los socialistas de Olegario Ramón supuso en la práctica un "no" coincidente con el de VOX a poder acometer todo el proyecto de eficiencia energética de las piscinas y salvar el gran problema del vaso de la piscina, con la reparación de todo por 2,3 millones de euros. Todo se quedó en nada. La ciudad seguirá sin piscinas por una decisión política en el voto de cada grupo.

Mateo, que saluda al alcalde, pidió en nombre del Club Natación Ponferrada, la reparación, pero PSOE y VOX lo impidieron.LUIS DE LA MATA