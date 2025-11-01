Amal Gutiérrez fue el encargado de recoger la distinción
Premian al Bierzo y Balboa en el festival Bime de Bilbao
La comarca ha sido distinguida como «Territorio con la Música» en la cita internacional
La comarca del Bierzo ha sido distinguida en Bilbao con un premio denominado «Territorio con la Música» en el Bizkaia International Music Experience (Bime), un festival y punto de encuentro de la industria musical que se celebra en el País Vasco. En el acto de entrega y recepción del premio estaba una representación de Balboa, subiendo al escenario a recibir el galardón Amal Gutiérrez, hizo del conocido exalcalde José Manuel Gutiérrez Monteserín. El pasado 30 de octubre, y como cierre del citado festival, considerado com uno de los encuentros más relevantes de la industria musical en España y Latinoamérica, se celebraba así la segunda gala de entrega de reconocimientos «Aupa!» que recorren todas las disciplinas del sector.
Según Muzikalia y el propio Amal, el palacio de Euskalduna de Bilbao acogía la gala que arrancaba con la actuación de la banda inclusiva SuperArte, como un ejemplo de superación a través del arte y la tecnología que dio paso a hora y media en la que se reconicieron espacios emblemáticos como La Lata de Bombillas de Zaragoza; publicaciones como Mondo Sonoro (cuyo premio fue entregado por nuestro director Manuel Pinazo); artistas como Zahara (producción), Rufus T. Firefly (proyecto discográfico), Amaia; el Festival de Jazz de San Sebastián;