Subida escalonada sin atascos a Montearenas

Los cementerios de la inmensa mayoría de localidades de la comarca del Bierzo están recibiendo este fin de semana riadas de personas que acuden en recuerdo de sus seres queridos ya fallecidos. En Ponferrada, en el cementerio municipal de Montearenas, la afluencia también fue importante ayer en el Día de Todos los Santos, pero ha sido de manera escalonada. No hubo grandes aglomeraciones y atascos, como otros años. El servicio de transportes de autobús público funcionó a la perfección y fueron muchos los que optaron por esta medida. Hoy domingo también habrá visitas.