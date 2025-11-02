La toralense Noelia González opta a ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Noelia González Rodríguez es experta en Big Data e IA, utilizando datos e inteligencia artificial desde todas las perspectivas con fines estratégicos y de mejora de procesos. Acaba de ser nominada a los premios Las Top 100 Mujeres Líderes en España de El Español, en la categoría de directiva. Noelia es oriunda de Toral de los Vados, de donde proviene toda su familia materna, conocidos como Los Rebillos. «De pequeña iba al pueblo todos los veranos, Semana Santa y puentes largos», cuenta, ya que de muy pequeña su familia se mudó a Valladolid (donde sigue afincada) por el trabajo de su padre como ferroviario.

«Sigo teniendo primos y abuelos en el pueblo, que mantienen ese modo de vida autárquico en el que tienen sus gallinas, vacas, árboles frutales, huerto, etc. Ahora voy allí en el verano con mis hijos, a los que les encanta el pueblo, la piscina fluvial ha sido un gran avance. A mi hija le encanta la naturaleza y quiere estudiar Biología, creo que en parte por lo que vive en Toral».

Tras estudiar Estadística en la Universidad de Valladolid, Noelia estuvo trabajando en el hospital vallisoletano haciendo modelos de redes neuronales y en epidemiología. «Analizábamos contagios y fallecidos con ordenadores que tardaban días en procesar los datos. Me di cuenta de que no era una temática que me gustase y me pase al ámbito del marketing, donde trabajé 16 años para Madison. Me encargaba de crear algoritmos para muchas cosas (empresas de telefonía, bancos, administraciones públicas), entre ellas para predecir elecciones, lo que era mucho más fácil con el bipartidismo que ahora. Los modelos estadísticos solían acertar».

«En 2015, y ya habiendo tenido a mis hijos, decidí parar un poco y me tomé un año sabático, para recargar energías, ya que los grandes proyectos de consultoría conllevan mucho desgaste. Seguí reciclándome, por ejemplo con un Máster de Minería de Datos, que luego resultó ser muy útil»», narra Noelia.

«Mi vuelta al mundo laboral fue en Indra, concretamente en su empresa de transformación digital, Minsait. Allí, me encargaba de todas las áreas de desarrollo, entre las que destacaría la del vehículo aéreo Indra Pelícano, en conjunto con Defensa. En esta empresa me curtí bien, llegando a liderar un equipo de 100 data scientists (experto en análisis de datos), lo cual es complicado, porque es un sector donde hay muchos mercenarios laborales. En esta época fue también cuando comencé con mi plan B, la enseñanza universitaria».

A Noelia le encanta compaginar ambas profesiones, ya que opina que el trabajo en empresas le permite enseñar mejor, poder influir en trabajadores futuros del sector. «10 años después tengo antiguos alumnos que me encuentro en reuniones y congresos trabajando para otras empresas del ramo y que me dicen que fui una profesora referente para ellos, lo cual me llena de enorme orgullo y me motiva a seguir en el ámbito educativo. Ahora mismo no estoy dando clases porque estoy con proyectos aplicados al mundo universitario, pero ya he comentado que en seis meses quiero volver a las aulas, interactuar con las nuevas generaciones».

«En 2019 me marché a Electronic Arts, empresa conocida por sus videojuegos, donde me encargué de su departamento de datos de juegos en habla no inglesa, un 60% del total. Soy muy friki y es un mundo que me gusta mucho y donde pude aportar mi experiencia». La experta toralense continúa formándose en entornos relacionados con el suyo, como por ejemplo el de la tecnología cuántica.