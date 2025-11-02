Ponferrada prepara un «plan B» para salvar el revés político de las piscinas

La decisión de los concejales socialistas y los de Vox, coincidentes en echar por tierra en la última sesiónplenaria con sus votos el proyecto ya detallado para arreglar y poner en funcionamiento las piscinas climatizadas de Ponferrada no ha paralizado la actividad en esta materia del actual equipo de gobierno. El alcalde, el popular Marco Morala, junto con sus socios de Coalición por el Bierzo que dirige Iván Alonso, han puesto en marcha un denominado «plan B» ante el revés político dado por la oposición y que ha ocasionado una nueva demora para que los vecinos de Ponferrada puedan usar las piscinas climatizadas del Toralín. El alcalde, justo después de finalizar el pleno del pasado viernes en el que Vox y PSOE tumbaron el arreglo de las piscinas con el millón de euros que había comprometido a fondo perdido la Junta, convocó en el despacho de la alcaldia a secretaria general, a la interventora, a la viceinterventora, a la ingeniera municipal, al técnico de patrimonio y a kis portavoces PP Y CB. A todos ellos trasladó el mensaje de que el propio Morala ya estaba en contacto con responsables de la Junta de Castilla y León para dar una solución al problema generado por el PSOE de Olegario Ramón y el grupo VOX de Patricia González con las piscinas.

Morala, en el pleno ya daba pistas: «Quiero decirles a los ciudadanos de Ponferrada que aquí hay dos grupos que siguen trabajando para dar a Ponferrada y a los ciudadanos lo que merecen y lo que piden, que es dar a sus vecinos lo que el PSOE y Vox les quitan. Lo demás, excusas que la gente no admite».