El río meruelo se sacude la ceniza en Molinaseca

La gran acumulación de ceniza de los incendios forestales del pasado verano en el cauce del río Meruelo, a su paso por la playa fluvial de Molinaseca ya ha sido retirada, después de acumularse toneladas procedentes del arrastre de lluvia. Ayer sábado era visible la mejora del lugar, en el casco urbano del municipio, pero también era evidente que el problema del arrastre de cenizas y barro continúa. No hay más que ver el color marrón oscuro del agua del Meruelo, que solía bajar completamente limpia, cristalina. Molinaseca fue castigada por los fuegos.