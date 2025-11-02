Accidentados en Cubillos, Berlanga y Columbrianos

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La comarca del Bierzo registraba varios accidentes en la pasada jornada de sábado. Según los datos facilitados por el servicio de emergencias del 112 de Castilla y León, a las 06.53 horas de ayer sábado les informan de una colisión frontal entre dos turismos en la avenida Asturias, junto a la gasolinera de Repsol, en Columbrianos (Ponferrada), donde ha resultado herida una mujer. Se avisa a la policía local de Ponferrada, a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias —Sacyl— , que moviliza una UVI móvil. En el lugar, el personal sanitario atiende a una mujer de 44 años que es trasladada posteriormente en UVI móvil al hospital de El Bierzo.

Con posterioridad, a las 12.02 horas se registra otro accidente de tráfico. En el 112 de Castilla y León les avisan de la salida de vía de un turismo que ha dado varias vueltas de campana en la carretera CL-631, a 100 metros de la rotonda de Cubillos de Sil, sentido Ponferrada, donde, ha resultado herido un varón de 63 años que está consciente pero con un golpe en la cabeza. Se avisa a Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias, del Sacyl, que acudieron al lugar y atendieron el incidente. En el accidente de la CL-631, Sacyl indica que acudió también una UVI móvil y ha atendido in situ al herido y se dio la circunstancia de que no ha habido traslado al primer centro asistencial del Bierzo, al hospital porque el golpe no revestía gravedad.

Más tarde, a las 10.55 horas avisan al 112 de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 9 de la LE-716, en Berlanga del Bierzo, donde, ha resultado herido un varón de 63 años. Se avisa a Tráfico de León y a emergencias sanitarias que moviliza una ambulancia al lugar.

También a las 11.58 horas se informa al 112 de un accidente a la alturas del número 50 de la calle Medio, en Santo Tomás de las Ollas, donde, un turismo ha colisionado contra un muro y posteriormente ha volcado. Solicitan asistencia sanitaria para atender a una mujer de 64 años que está consciente, aunque no puede salir del vehículo. Se avisa a la Policía Local de Ponferrada, a la Policía Nacional, a los Bomberos de Ponferrada y a Emergencias Sanitarias que moviliza una ambulancia.