El peaje emocional de salir del Bierzo a curar el cáncer

La psicóloga sanitaria y educadora social, Judit Merayo Barredo, cuenta en este reportaje el trabajo que desempeña ante pacientes oncológicos que se tienen que desplazar fuera del Bierzo para recibir cuidados. Dice Merayo Barredo que para un paciente de cáncer que vive en el Bierzo, el viaje a León, Valladolid, Salamanca, Pamplona o Madrid no solo se mide en kilómetros. «Se mide en noches sin dormir, en nudos en el estómago al preparar la bolsa de viaje, en la mirada preocupada de quien te acompaña y en el silencio denso que a veces se instala en el coche. Es un peaje que no se paga en la autopista, sino en la salud mental», expresa. Cuenta que recibir un diagnóstico oncológico es una sacudida vital en cualquier lugar. Pero dice que cuando la sanidad pública te obliga a un desplazamiento médico constante para recibir el tratamiento que necesitas, se añade una capa de estrés, desarraigo y agotamiento que a menudo se vive en silencio. «No solo luchas contra una enfermedad; luchas también contra la distancia, la incertidumbre y la sensación de que tu vida, tu casa y tu refugio se han quedado en pausa, a más de cien kilómetros de distancia», confiesa.

«Si te suena familiar, si eres paciente o acompañas a alguien en este viaje, vamos a poner nombre a esas emociones que pesan tanto como el propio tratamiento y a buscar herramientas para poner un poco de orden en este caos interior», adelanta esta profesional en temas de salud mental.

«En psicología, hablamos del impacto del diagnóstico como una posible experiencia potencialmente traumática. El mundo se detiene y todo lo que dabas por sentado se tambalea. A este shock inicial, para muchos bercianos se le suma una segunda preocupación inmediata: la logística. ¿Quién me lleva? ¿Cómo organizo el trabajo? ¿Y los niños? ¿Dónde nos quedamos?», expresa. Esta carga logística no es trivial. Es una fuente constante de estrés que consume una energía mental y física que debería estar enfocada en el proceso de curación. «Cada viaje es un recordatorio de la enfermedad, un evento que rompe la rutina y te arranca de tu entorno seguro. Este fenómeno agrava la sensación de pérdida de control, uno de los factores que más alimenta la ansiedad», indica Merayo.

Para un paciente oncológico, la ansiedad ya es un estado de base. El miedo a la enfermedad, la incertidumbre ante el futuro y el temor a no superarla son una carga inmensa y constante. «Para los pacientes del Bierzo, a este peso se le suma un segundo fardo: el agotamiento físico y mental de tener que viajar para recibir tratamiento», expresa. Esta ansiedad no es nueva, sino que es agravada y potenciada por el viaje. «Tu mente se proyecta, no solo al malestar de la quimioterapia o al miedo a los resultados, sino también al cansancio del trayecto y a la tensión de la espera. Tu cuerpo, que ya lucha contra una enfermedad, reacciona a esta doble amenaza activando el sistema de alerta. El resultado es un agotamiento extremo: llegas a la cita médica con la batería emocional y física ya bajo mínimos, antes incluso de que el tratamiento haya comenzado», destaca.

Añade que, a menudo asociamos el duelo únicamente con la muerte, pero el duelo oncológico es mucho más amplio. «Se vive un duelo por la pérdida de la salud, del futuro que habías imaginado, de la confianza en tu propio cuerpo. Y en el caso del desplazamiento, se vive un duelo muy particular: el duelo por la pérdida de tu cotidianidad. Tu hogar deja de ser un refugio constante para convertirse en un lugar de paso entre viajes. Pierdes los pequeños rituales que te anclaban: el café en tu taza favorita, el paseo por tu barrio, la charla con el vecino. Esta pérdida de la normalidad puede generar sentimientos de tristeza profunda, aislamiento y una sensación de no pertenecer a ningún sitio: ni estás plenamente en casa, ni estás viviendo en la ciudad donde recibes tratamiento», señala.

Este viaje rara vez se hace solo, pero a veces, —sostiene Judit— el acompañante se siente increíblemente solo. El foco está puesto en el paciente, y el cuidador asume un rol de fortaleza, apoyo logístico y ancla emocional. Sin embargo, «¿Quién cuida al cuidador?», se pregunta. El agotamiento del cuidador familiar es una realidad silenciosa y devastadora. La tensión de los viajes, las largas horas en salas de espera, la impotencia de no poder hacer más y la necesidad de reprimir las propias emociones para no preocupar al enfermo pasan factura. «Muchos cuidadores experimentan altos niveles de estrés, ansiedad e incluso síntomas depresivos, pero se sienten culpables por sentirse así, pensando ‘el que está enfermo es él/ella’. Es fundamental que el cuidador también valide sus emociones y busque sus propios espacios de desahogo», indica. «Cuando la ansiedad aprieta durante el viaje o en la sala de espera, necesitas una herramienta rápida para volver al presente y calmar tu sistema nervioso. Te propongo crear un «ancla emocional. Elige tu ancla: Puede ser un objeto pequeño (una piedra lisa, un llavero), una fotografía que te transmita paz, o incluso una canción específica en tus auriculares. Lo importante es que lo asocies con una sensación de calma y seguridad», apunta Merayo.

Así, propone practicar en casa: «En un momento de tranquilidad en tu hogar, coge tu ancla. Cierra los ojos, respira hondo varias veces y concéntrate en la sensación de seguridad que te produce estar en casa. Siente la textura del objeto, visualiza la imagen o escucha la melodía mientras te llenas de esa calma. Repítelo varios días. Úsala cuando la necesites: Cuando sientas que la ansiedad aumenta en el coche o en el hospital, recurre a tu ancla. Tócala, mírala o escúchala. Tu cerebro, por asociación, recuperará parte de la sensación de calma que practicaste en casa. Es una forma de llevarte un trocito de tu refugio contigo. Este ejercicio no hace desaparecer el miedo, pero te da un punto de apoyo, un pequeño anclaje emocional muy poderoso para que la ola de ansiedad no te arrastre», señala.

Judit también apunta claves para transitar este peaje emocional y dice que gestionar el impacto del desplazamiento médico en la salud mental es posible. «No se trata de no sentir, sino de aprender a navegar estas emociones. Valida lo que sientes, focalízate en lo que sí puedes controlar, permítete micro-descansos mentales y pide ayuda profesional», resume esta psicóloga de la salud y educadora social. «Un psicólogo especialista en psicooncología puede darte herramientas específicas para manejar la ansiedad, el duelo y el estrés de este proceso. Es un espacio seguro para ti, donde no tienes que proteger a nadie y puedes ser completamente vulnerable. Curarse lejos de casa es un camino arduo, y es fundamental cuidar el cuerpo y la mente que lo sostiene».