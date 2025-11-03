Muere al despeñarse cuando corría en el Pajariel

En Palacios del Sil no se lo podían creer. A media mañana de ayer domingo moría en Ponferrada, despeñado en el monte Pajariel, uno de sus habitantes, David Álvarez Rodríguez. Sus padres residen en Palacios, pero él vivía en Ponferrada, tenía 30 años y deja viuda y un hijo de apenas tres años, según confirmaba a este periódico uno de los integrantes del Club Deportivo Cueto del Oso, al que pertenecía.

David se encontraba disfrutando de una de sus aficiones favoritas, una carrera; en este caso a pie por la ladera noroeste del monte Pajariel, la zona que mira hacia la ciudad en la parte en dirección a Toral de Merayo. Iba corriendo con un amigo y a la altura de un paraje conocido como La Pedriza —la que da a un barrando de altura considerable (el 112 habla de 20 metros)— se precipitó al vacío, se despeñó y cayó ladera abajo hasta quedar en una zona de rocas vivas, sin maleza de monte.

La zona donde quedó su cuerpo era de difícil acceso y ni las personas que en ese momento fueron testigos de lo sucedido podían acceder al lugar con facilidad. De hecho llamaron a eso de las 11.41 horas a los servicios de emergencia del 112 de Castilla y León y los bomberos y demás operativo desplegado en el lugar se encontraron con serias dificultades para sacar de allí su cadáver. Es más, fue necesaria la intervención de un helicóptero para rescatarlo con una camilla desde el aire.

Los sericios de emergencia intentaron en el pedragal reanimarlo, pero poco más pudieron hacer que certificar su muerte. Su cuerpo fue trasladado al Hospital del Bierzo, en donde estaba previsto que le practicaran la autopsia. En Palacios del Sil y en Ponferrada aún no se sabía de fecha y horas del sepelio. David Álvarez era un joven muy deportista. Le gustaban las carreras a pie y en bicicleta. Era un apasionado de la montaña, que solía frecuentar, teniendo en cuenta que todo esto lo vivió en el montañoso Palacios del Sil. Precisamente en el Club Cueto del Oso al que pertenecía le recuerdan con mucho aprecio por ser un joven que se presentaba voluntario para ayudar en uno de sus eventos, el trail Cueto del Oso, que se celebra el último domingo de julio.