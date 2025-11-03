Diario de León
Los pueblos del Bierzo se unen al plan de mejora de la calidad de sus aguas

Fabero, Bembibre y Albares mejorarán abastecimiento y pdepuración con ayudas públicas. En la actualidad aún son numerosas las localidades con deficiencias de saneamiento

Obras de abastecimiento en uno de los pueblos de la comarca del Bierzo.

Obras de abastecimiento en uno de los pueblos de la comarca del Bierzo.ana f. barredo

Manuel Félix LópezRedactor de la Edición Bierzo
Ponferrada

Los pueblos del Bierzo, especialmente los municipios que cuentan con menos habitantes y menor capacidad presupuestaria, están acometiendo numerosas mejoras en materia de depuración de sus aguas sucias y también en captación de agua y calidad en la potabilización. 

La mayoría de los ayuntamientos que tienen estas carencias y quieren subsanarlas acuden a la Junta, y reciben financiación a través de Somacyl. 

En las próximas semanas pondrán en marcha un conjunto de actuaciones hidráulicas de las que se beneficiarán varios nucleos del Bierzo y que supone una inversión de más de 8,4 millones de euros em tres provincias de la comunidad, incluyendo León. La Junta apòrta el 40%, la Diputación otro 40% y los Ayuntamientos el 20%, y una vez finalizadas las obras, Somacyl asumirá la explotación y mantenimiento durante 25 años, garantizando la eficiencia, la continuidad del servicio y la sostenibilidad de las infraestructuras. Las actuaciones se enmarcan en los Programas de Depuración y de Renovación y Digitalización de Redes, que la Junta desarrolla junto con las administraciones locales con el objetivo de modernizar las infraestructuras del ciclo integral del agua y asegurar una gestión eficiente de los recursos hídricos en el medio rural. 

Entre las intervenciones previstas figuran la mejora del abastecimiento en Albares de la Ribera y Las Ventas de Albares, así como la construcción y modernización de las estaciones depuradoras en estas mismas localidades. 

Asimismo, se actuará en Fabero, Lillo, Bárcena de la Abadía y Otero de Naraguantes. En Bembibre y Fabero habrá renovación de redes y digitalización.

