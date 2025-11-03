Puente de Domingo Flórez quiere captar agua en el Sil al quedar inservible Llamas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez aún mantiene el problema de abastecimiento de agua potable, después de que las últimas lluvias arrastrasen la ceniza de los incendios que arrasaron la ladera del monte y colapsase la captación en el arroyo de Llamas de Cabrera. El alcalde, el popular Julio Arias, adelantó que han preparado y enviado ya al Somacyl un anteproyecto técnico para poder realizar una nueva captación de agua, con potabilizadora, que vendría a paliar el serio problema de abastecimiento que tienen poblaciones como Salas de la Ribera y Puente de Domingo Flórez.

El proyecto técnico contempla captar el agua en el río Sil, en un pozo situado no lejos de una de las viejas pilastras de la pasarela peatonal colgante que comunicaba la zona del barrio de Chao do Marco y la Gasolinera, con la localidad de Quereño, en la margen derecha del cauce y ya perteneciente a Galicia. El agua se captaría en la zona de jurisdicción municipal de Puente. Luego se canalizaría de manera subterránea cruzando el área conocida por los lugareños como la del juego de los bolos, para subir en dirección al actual depósito de agua potable. En las inmediaciones se construiría una potabilizadora y así se evitaría depender del agua procedente del arroyo Reirigo de Llamas de Cabrera.

Precisamente hoy lunes se procederá a seguir con el repartoi de agua potable a los vecinos, dado que la de la traída no es recomendable. Cuentan con varios depósitos portátiles situados en varios puntos estratégicos de la localidad de Puente de Domingo Flórez. Y también hacen lo propio en el pueblo de Salas de la Ribera. Hoy se sabra el agua que consumen a la demanda los vecinos y en función de ese dato se actuará también de manera temporal para dar solución.