El Consejo Comarcal del Bierzo impulsa un plan para la longevidad

El Consejo Comarcal del Bierzo pone en marcha el proyecto «Territorio Azul. Bierzo 2030» con el que impulsará y coordinará una serie de actuaciones y talleres para implementar los hábitos de vida que han permitido que la longevidad de los habitantes de la comarca sea tan alta. Serán talleres de alimentación, voluntariado intergeneracional, alfabetización digital o huertos ecológicos, entre otros según detalló, ayer, la consejera de Empleo e Igualdad, Laura Fernández. Esas actividades llegarán a más de 8.300 habitantes del medio rural.

Y es que, según explicó, el Bierzo atesora, podría decirse, el secreto de la eterna juventud. La esperanza de vida en la comarca es superior a la media, con 21 municipios con vecinos centenarios. Uno de cada tres habitantes tiene más de 80 años y no padece ninguna enfermedad crónica.

El proyecto Territorio Azul se pondrá en marcha gracias a una subvención de 141.000 euros del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Fue elegido entre las más de 600 iniciativas que se presentaron. El presidente del Consejo confía en que ayude a recuperar la vida en el medio rural. Además, la iniciativa viene avalada por un estudio de las técnicas de igualdad del Consejo Comarcal que han podido confirmar que todos nuestros mayores comparten hábitos similares que les ayuda a mantenerse activos. Entre otros, todos los entrevistados tenían huerto o animales de compañía o de granja, viven sin estrés y mantienen una alimentación basada en productos de la huerta. La técnico, Loli Haro, destacaba como curiosidad que todos «comen caldo de berza».