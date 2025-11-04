Música, exposiciones y títeres centran la actividad en La Térmica Cultural de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía, Ciuden, ha programado para esta semana varias actividades en las instalaciones de La Térmica Cultural y de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, con talleres y música como principales atractivos.

Para comenzar, el sábado 8 de noviembre, a las 12.00 horas, tendrá lugar en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía el taller «Ciencia con hojas». Enmarcado en el ciclo de talleres didácticos del museo, los asistentes podrán experimentar y acercarse a conceptos científicos a través de uno de los elementos más representativos de esta estación del año: las hojas.

El taller está dirigido al público familiar, aunque los menores de 6 años deberán acudir acompañados.

La actividad tiene un precio de 4 euros y el aforo es limitado, por lo que se requiere inscripción previa.

Por su parte, la Térmica Cultural acogerá el mismo sábado 8 la actuación musical del grupo Astral Riders-Dimensión Sonora, quienes, con un sonido que abarca desde el pop-rock de los 90 hasta el indie español actual, ofrecerán un repertorio para todas las edades, ideal para disfrutar de una hora de música tranquila.

La propuesta para el domingo 9, a las 12.00 horas, llegará con el teatro de títeres El retablo de mi ventana y su espectáculo «El último caballero». Se trata de una divertida comedia que narra la historia de Fillipe Naseaux de la Zamponia, el Último Caballero Andante, y que sigue los preceptos de los libros de caballeros y princesas. Una simpática historia con brujas, duendes y dragones que invita a cuestionar los valores de los cuentos tradicionales.

Ambas actuaciones se enmarcan en el programa Dinamiz-ARTj, promovido por el Instituto para la Transición Justa y Ciuden.