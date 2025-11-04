Ciuden finaliza la primera fase de la planta de metanol en Cubillos

El Centro de Desarrollo de Tecnologías de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) en Cubillos del Sil y el centro tecnológico Eurecat han finalizado con éxito la primera fase del proyecto para el desarrollo de una planta piloto destinada al uso de hidrógeno verde y dióxido de carbono capturado para la producción de metanol de alta pureza de manera más eficiente. La primera fase, con una dotación de 218.000 euros, se ha destinado a la investigación y al desarrollo de tecnologías químicas avanzadas, incluyendo el diseño y la validación experimental de reactores y catalizadores más eficientes. La segunda fase, presupuestada en 756.000 euros, se centrará ahora en el suministro y en la puesta en marcha de la planta piloto. La fase inicial de I+D+i ha tenido lugar en los laboratorios de Eurecat en Tarragona, mientras que la fase de ingeniería y validación se desarrollará en la sede de Eurecat en Amposta y se hará en colaboración con la ingeniería Cirauqui. Posteriormente, la planta se trasladará a las instalaciones de Ciuden en Cubillos del Sil, donde se verificará su funcionamiento en operación continua en condiciones reales de operación industrial. El director técnico de I+D+i de Ciuden, Alberto Gómez-Barea, expone que «una vez validado el diseño conceptual del tipo de reactor, de la instalación y del desempeño de la planta realizado en la primera fase, ahora se trata de realizar el diseño definitivo de la planta a escala piloto, su construcción y puesta en marcha. La producción aproximada de la planta será de ¼ de tonelada al día de metanol con una pureza superior al 90%. Esta planta permitirá poner a punto una opción tecnológica avanzada para producción de metanol verde a partir de hidrógeno verde y CO2 capturado. En definitiva, este proyecto contribuirá significativamente a soluciones de descarbonización para la industria química y energética principalmente, dentro del proceso de transición energética, perfectamente alineado con los objetivos de neutralidad climática establecidos en los planes europeos y estatales». En la segunda fase del proyecto, «se pondrá en marcha la simulación de planta para su diseño y dimensionamiento, un paso clave para garantizar la viabilidad técnica», destaca el director del proyecto por parte de Eurecat y responsable de la Línea de Captura y Conversión de CO2 del centro tecnológico, Aitor Gual. Este proceso, especifica, «permite anticipar complejidades y minimizar riesgos en la construcción, asegurando que la innovación pueda trasladarse con éxito al entorno real». Según indica, «el diseño se ha planteado integrando la sostenibilidad desde el inicio en la fase de diseño», una perspectiva «esencial para reducir el impacto y garantizar que las soluciones tecnológicas de hoy no se conviertan en los problemas ambientales del mañana». Este enfoque interdisciplinar «refleja la filosofía de trabajo de Eurecat, donde expertos en diferentes tecnologías y sectores colaboran de manera transversal para asegurar el éxito de un proyecto de referencia en el ámbito de la descarbonización industrial», añade Aitor Gual. La planta piloto permitirá transformar emisiones en recursos y avanzar hacia una industria neta y cero en emisiones, en sectores clave de la economía y cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación, y Resiliencia del Gobierno de España con fondos del programa Next Generation de la Unión Europea. La planta piloto de producción de metanol a partir de hidrógeno verde y CO2 capturado permitirá desarrollar una nueva generación de reactores de metanol aplicando conversión mejorada por adsorción selectiva (Sorption Enhanced) mediante el uso de catalizadores y sorbentes. Se trata de tecnología innovadora.