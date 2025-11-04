«Vamos a construir una residencia de personas mayores en Almázcara»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El senador del PP y alcalde de Congosto, Jorge García Vega, participó ayer en el programa La Tertulia de La 8 Bierzo, presentado por el periodista Miguel Ángel Blanco y que cuenta con la colaboración del delegado del Diario de León en el Bierzo, Manuel Félix López, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela. García adelantó varios proyectos como la construcción de una residencia de personas mayores en Almázcara, y una residencia mixta de estudiantes en la que participará la Junta de Castilla y León.

RADIOGRAFÍA DE CONGOSTO

c El municipio. «Afortunadamente, estamos cumpliendo los objetivos de la legislatura gracias a mucho trabajo, que se verá reflejado en las infraestructuras y en otro tipo de políticas, como las culturales». «Tenemos hostelería de primer nivel, el balcón del Bierzo, el Club Náutico y el campo de golf. Contamos con todos los mimbres para hacer algo muy importante con la ampliación de La Llanada, y también para atraer empresas y nuevos vecinos».

Suelo industrial

c La Llanada. «Lo más importante es la disposición de la Junta de Castilla y León a invertir en ayuntamientos como Congosto y Ponferrada, con diez millones de euros destinados al desarrollo y mejora de La Llanada. No estaba entre nuestros objetivos, pero está siendo una legislatura mejor de lo que podíamos imaginar». «Es una apuesta de crecimiento no solo para el municipio, sino para toda la comarca del Bierzo».

despoblación

c Medidas de natalidad. «Van bien, pero con matices, porque los índices de natalidad no son muy halagüeños». «Tenemos una gran demanda de personas que quieren venir a vivir aquí y somos de los pocos municipios que hemos crecido ligeramente en población. Nos mantenemos en 1.500 habitantes y seguimos subiendo».

Vivienda

c Apuesta. «No podemos hacer frente a la demanda porque tenemos poca vivienda, y esperamos que en 2026 podamos modificar el plan urbanístico, ya que se necesita suelo para construir nuevas viviendas. En 2027, si es posible, debemos poder empezar a construir».«Estamos en contacto con la Consejería de Vivienda para estudiar las posibilidades de promover vivienda social, compatible con la ampliación de la zona urbanizable». «Generalmente, hay demanda de jóvenes con niños pequeños y de personas interesadas en tener una segunda residencia, porque Congosto está muy bien situado, a escasos diez minutos de Ponferrada, y todos los pueblos del municipio son llanos y accesibles».

PAsarela

c Turismo. «Avanza a un paso firme. Es de los pocos proyectos turísticos en los que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil no nos ha puesto trabas. Desde Patrimonio de la Junta se está redactando el proyecto para sacarlo a licitación a primeros de año. Va a ser una iniciativa importante, no solo desde el punto de vista turístico, sino también para el Camino Olvidado», remarcó, y explicó además que las obras podrían comenzar en el verano de 2026.

Otros proyectos

c Rutas. «La ruta que bordea el pantano es un proyecto que se suma a otras rutas que tenemos en mente, porque entendemos el tirón turístico de Congosto como pueblo. Hay que potenciar todas las rutas».

Educación

c Centro de Almázcara. «Está funcionando muy bien. Se ha incorporado el de agricultura ecológica y hay un millón de euros aportado por la Junta para la escuela».

Diputación de león

c Obras. «Hay un reparto por población, y la queja que tengo —y así se lo he hecho saber— es que no puede ser que se sea tan exigente con los pueblos pequeños en cuanto a la distribución de las obras. No podemos dar trabajo a la gente de la zona porque se agrupan todas las obras para sacarlas a licitación, y eso es un problema, aunque no a nivel político».

Consejo comarcal del bierzo

c Gestión. «El Consejo Comarcal del Bierzo tiene unas competencias de las que debe ocuparse y hacer que funcionen bien. Sin un buen funcionamiento de esas competencias, veo arriesgado embarcarnos en proyectos cuyo resultado desconocemos».

Transición Justa

c Reivindicación. «Como senador, tengo que reivindicar mi provincia, que ha sido maltratada. En Madrid parece que viven en una burbuja y hay gente que no ve la realidad. Los alcaldes de localidades pequeñas conocemos esa realidad y las reivindicaciones de la gente común». «Los políticos tenenemos que ser reivindicativos y eso no significa tirar piedras sobre nuestro propio tejado».

Mazón

c Dimisión. «Los políticos deben asumir responsabilidades cuando se producen los hechos; es mi opinión personal».