Ciuden pone en marcha una Red de Destinos Turísticos del Carbón

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), adscrita al Instituto para la Transición Justa (ITJ) y dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pondrá en marcha la creación de una red de destinos turísticos en los territorios de transición justa con un rico patrimonio industrial minero del carbón. La directora del ITJ, Judit Carreras, y la directora general de CIUDEN, Yasodhara López, han sido las encargadas de presentar este proyecto, que “no solo trata de conservar, sino de articular el turismo a través de experiencias”.

La iniciativa, que tiene como objetivo impulsar una red española de experiencias turísticas vinculadas al patrimonio industrial minero del carbón, busca contribuir a la revalorización de los territorios en transición, promover un turismo sostenible e inclusivo y generar nuevas oportunidades económicas y sociales basadas en la memoria y la innovación.

“Esta red reafirma nuestro compromiso con el desarrollo de los territorios de transición justa, promoviendo un modelo de turismo que conecte con el pasado industrial del carbón. Se trata de un proyecto de puesta en valor de la identidad colectiva y del patrimonio minero, que quiere contribuir a diversificar las economías locales, revalorizando un recurso que constituye un elemento diferencial en estas zonas”, ha apuntado Judit Carreras.

Según precisó Carreras, el proyecto se centrará en la creación de experiencias sostenibles en cinco zonas: León, Teruel y Córdoba, el municipio de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y las comarcas mineras asturianas. Para ello contará con el respaldo de administraciones y organismos públicos estratégicos de estas zonas de transición justa, como la Diputación de Córdoba, la Diputación de León, la Diputación de Teruel, Hunosa y el Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez.

El proyecto cuenta con un presupuesto aportado íntegramente por Ciuden de casi 144.000 euros para la contratación de la asistencia técnica, complementado con otros gastos derivados, y tendrá una duración de dieciocho meses, extendiéndose hasta el primer semestre de 2027.

Durante este tiempo, y con una visión a largo plazo, se constituirá formalmente la red, se identificarán los operadores clave y los recursos turísticos aprovechables en cada territorio, se desarrollarán acciones de formación y capacitación de los actores locales, se testearán experiencias y, finalmente, se pondrán en marcha las acciones de comunicación y comercialización de las experiencias turísticas creadas.

Dentro de estas acciones de difusión, y con el objetivo de contribuir a la creación de esta marca nacional de turismo sostenible en las zonas de transición justa, Paisajes 26, evento organizado junto con el Centro Asociado UNED Ponferrada desde 2023, centrará su próxima edición en los destinos turísticos del carbón.