Ponferrada acoge del 6 al 27 de noviembre una nueva edición del Festival Internacional de Guitarra

María José Cordero y Carlos Cortina en la presentaciónL. DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada

La Sala Río Selmo acoge del 6 al 27 de noviembre una nueva edición del Festival Internacional de Guitarra ‘Festing’, que contará con cuatro actuaciones.

María José Cordero, directora de este evento musical, presentó esta mañana el festival junto al concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Fiestas, Carlos Cortina. “Buscamos la excelencia artística y demostramos que la versatilidad de la guitarra no tiene fronteras”, señaló el concejal Carlos Cortina. En la misma línea, Cordero resaltó la importancia de este festival en todo el noroeste.

El punto de partida será el 6 de noviembre con VetaDúo, una formación singular de guitarra y marimba a cargo de Sara Guerrero y Manuel Estop. La programación continuará el 15 de noviembre con Alter Ego Trío, que ofrecerá un recorrido musical desde la contradanza hasta el son cubano.

El 36º Festival Internacional de Guitarra ‘Festing’ proseguirá el 19 de noviembre con la soprano Paloma Friedhoff y la guitarra de Pablo Rioja.

El ciclo, con una variada programación que rinde homenaje a José Manuel Rodríguez, concluirá el 27 de noviembre con el guitarrista Enrike Solinís, conocido como “El loco de la guitarra”, y la narración de Fernando Palacios.

Todas las actuaciones se celebrarán a las 20.00 horas, con un precio de entrada de cinco euros.

La programación cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Ponferrada y AC Hoteles