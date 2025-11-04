El Consejo Comarcal trata de aclarar el tema de la rendición de cuentas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Consejo Comarcal del Bierzo, ante el informe presentado por el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León y su falta de rendición de cuentas desde 2019, ha emitido un comunicado para exponer los motivos de esta situación y detallar las acciones concretas para su solución.

Asegura que hay una ausencia de interventor con plaza en propiedad, por lo que hay uno en acumulación de servicio, que es actualmente el del Ayuntamiento de Villablino, con lo que tiene demasiada sobrecarga de trabajo. El informe de Cuentas señaló diversas carencias administrativas durante el período analizado, pero estas ya han sido resueltas o se encuentran en vías de serlo.

El Consejo se compromete a resolver cuanto antes la falta de continuidad en plazas administrativas esenciales, regularizar la rendición de cuentas pendiente y exponer la transparencia y la legalidad en la gestión de recursos públicos.

Punto de vista del Partido Popular

Mientras, desde el PP opinan que «La falta de gestión, el desorden y el incumplimiento de las obligaciones legales están desprestigiando una institución que debería ser útil, cercana y referente de buen gobierno. Sin embargo, por desgracia, el Consejo está proyectando una imagen de inutilidad y desconexión con los problemas reales del Bierzo».

Los populares insisten en que “el Bierzo necesita un Consejo que funcione, útil, transparente y al servicio de los vecinos, una institución que, lejos de ser el problema, trabaje para ser parte de las soluciones a los problemas de nuestra comarca”.