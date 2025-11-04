Mañueco visitó un bar de Valtuille de nueva apertura y con ayuda al rural

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hizo ayer un alto en el Bierzo para visitar un bar de nueva apertura en el medio rural.

En concreto el presidente de la comunidad estuvo en Valtuille de Abajo, en donde se encontró con uno de los mejores enólogos del mundo, Raúl Pérez. Mañueco estuvo en esta visita con el alcalde de Villafranca, José Manuel Pereira. La Junta, como es sabido, ayuda con subvenciones para la apertura de un bar en pueblos que no lo tienen como apoyo al rural.