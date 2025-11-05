Ponferrada enciende la Navidad el próximo día 29

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada ultima todos los preparativos para dar comienzo a la Navidad y ya tiene fecha para el pistoletazo de salida: el sábado 29 de noviembre.

«El año pasado hubo una gran afluencia de gente a Ponferrada y creemos que este año volverá a repetirse esa gran afluencia, tanto de ponferradinos como de bercianos y de mucha gente de fuera», indicó el concejal de Seguridad Ciudadana, Urbanismo y Fiestas, Carlos Cortina.

Para el edil, la iluminación «revierte en el buen nombre de Ponferrada y en el movimiento económico de la ciudad».

En este sentido, Carlos Cortina insistió en que las luces que adornan el municipio en Navidad «están gustando» y, por ello, el equipo de Gobierno seguirá apostando para que durante un mes y casi quince días «toda la ciudad esté engalanada» y transmita «alegría, movimiento económico e ilusión a los niños».

En lo referente a las críticas del grupo municipal socialista, el concejal de Fiestas considera que se trata de una «cortina de luces para tapar los grandes errores que ha cometido la semana pasada, al anteponer sus intereses electoralistas y no aprobar el arreglo de las piscinas, además del tirón de orejas recibido por parte del Consejo de Cuentas sobre la situación del Consejo».