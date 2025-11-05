Adjudicados por más de 6 millones la limpieza de edificios, colegios y poda

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Medio Ambiente de Ponferrada ha finalizado la adjudicación de los contratos de poda, limpieza de edificios municipales y centros escolares, por un valor total de. El concejal de Medio Ambiente, Carlos Fernández, ha valorado positivamente la adjudicación de los servicios de poda del arbolado viario, limpieza de edificios dependientes del Ayuntamiento y limpieza de centros escolares. «Estos contratos adjudicados recientemente suponen movilizar buena parte de los recursos de la Concejalía para su redacción y planificación, pero se han hecho los deberes y, por lo tanto, se podrá seguir prestando estos servicios con normalidad», señaló. En esta línea, precisó que el contrato de poda de arbolado afecta a los cerca de 8.000 árboles que existen en el espacio urbano. No obstante, indicó que «el de mayor envergadura es el de limpieza de edificios dependientes del Ayuntamiento, por encima de los 3,6 millones de euros, que afecta a 67 centros y moviliza a 47 trabajadores». «Agradezco al personal del área la diligencia con la que ha tramitado estos contratos, que nos van a permitir, durante el resto del mandato, prestar servicios básicos y muy necesarios», añadió. Concretamente, el servicio de poda será realizado por la empresa Forestación y Repoblación durante tres años, por un valor de 378.621,47 euros. En cuanto al servicio de limpieza de edificios municipales, la empresa adjudicataria ha resultado ser Senior Servicios Integrales, con tres lotes por un importe total cercano a cuatro millones de euros. Finalmente, Senior Servicios Integrales también se hará cargo de la limpieza de los centros escolares, por un valor de 2,2 millones de euros.