Ponferrada cierra sus parques por riesgo de caída de ramas debido al viento y la lluvia

Publicado por EFE Ponferrada Creado: Actualizado:

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de Ponferrada ha ordenado este miércoles el cierre temporal de los parques públicos del municipio ante el riesgo de caída de ramas y árboles por los fuertes vientos y la acumulación de agua en el arbolado tras las lluvias de los últimos días.

El Ayuntamiento ha explicado en una nota de prensa que la medida busca garantizar la seguridad de la población y prevenir posibles incidentes en los espacios verdes de la ciudad.

El cierre permanecerá en vigor hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan y no exista peligro para los usuarios.

Por el momento se mantiene la alerta por vientos de hasta 80 kilómetros por hora.