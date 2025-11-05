El Bierzo presenta Biocastanea en un contexto nefasto para la castaña por el fuego y la sequía

El Bierzo celebrará, del 13 al 16 de este mes, la décimo sexta edición de Biocastenea, el evento sobre castañicultura más importante de la Península Ibérica, con jornadas científico-técnicas en Ponferrada, trabajos de campo en Corullón y la Feria Sectorial Internacional de la Castaña de Carracedelo. Y lo hará en un contexto de extrema complejidad, marcado por los incendios del pasado verano, que destruyeron grandes extensiones de castaños, y la sequía de los dos últimos meses, que ha provocado una drástica y generalizada caída de la producción. Tanto que ya se estima que la recolección estará por debajo de la mitad de un año normal en una comarca en la que se recogen entre 8,5 y 9 millones de kilos de fruto.

"A día de hoy, ya estamos hablando de unos cuatro millones de kilos y las expectativas se van rebajando cada vez más”, aseguró el director de la Mesa del Castaño del Bierzo, Pablo Linares. Precisamente, ese grave retroceso productivo ligado al fuego y a la falta de lluvias -dijo también Linares- justifica aún más la realización de eventos como Bioscastanea, “para valorizar nuestro producto y buscar soluciones” ante el azote evidente del cambio climático. Se trata de un espacio abierto a la investigación en el que se ponen en común acciones y conocimientos de los principales países productores de castaña de Europa (España, Francia, Italia y Portugal) y eso permite establecer un marco de actuación eficaz.

Entre esos proyectos para afianzar el futuro del sector está el de la clonación de material genético de árboles monumentales que se han demostrado resistentes a las condiciones ambientales de las últimas décadas. "Son árboles singulares que tenemos en el Bierzo, que hemos catalogado genéticamente y ese material genético puede ser la base de nuevas plantaciones resistentes", apuntó Pablo Linares, convencido de que "el castaño va a perdurar porque ha resistido muchos siglos".

Del papel que juegan esos árboles singulares, del efecto devastador del fuego y cómo recuperar sotos afectados (la Mesa del Castaño ya está trabajando en un protocolo de intervención para incentivar esa recuperación que compartirá con los castañicultores), de la avispilla y el chancro, del hongo Gnomonopsis, sobre la tinta. De todo ello y también de los cinco proyectos de investigación en los que está implicado el Bierzo (Agrofores, Imforest, Cares, 'Castaño, osos y desarrollo rural' y 'Montes vivos') se hablará en las jornadas científico-técnicas que tendrán lugar en el Campus de Ponferrada los días 13 y 14. La región invitada de este año es Ardeche, la de mayor tradición en la producción de castaña de Francia.

Trabajo de campo en Corullón

En el soto experimental de Corullón se desarrollarán, por su parte, las demostraciones técnicas. Serán el sábado día 15 de noviembre y con ellas se pretende transferir a los castañicultores, de la forma más cercana posible, los avances y técnicas que se aplican en la actualidad en áreas de gran producción. Habrá una charla sobre cómo convivir con el chancro y se podrá ver cómo se aplica el tratamiento, además de demostraciones de recogida de castañas mecanizada, poda en altura mediante trepa, desbroce y trituración de restos, uso de calibradoras y recogedoras, etcétera.

"Para Corullón, el castaño es nuestro árbol por excelencia. Casi la mitad de la superficie que tenemos en el Ayuntamiento son castaños", apuntó el alcalde, Luis Alberto Arias, en la presentación del programa de Biocastanea 2025. Para el regidor, el futuro pasa por seguir plantando. "Tenemos que plantar castaños. Si cada berciano plantara uno, entre todos cambiaríamos el devenir del sector ante el cambio climático", dijo.

La Feria Sectorial de la Castaña más grande de la Península

La Feria de la Castaña que completa Biocastanea y que se celebra en el recinto ferial de Carracedelo reunirá a 42 expositores entre el viernes 14 y el domingo 16. Habrá empresas comercializadoras y transformadoras, empresas de servicios, degustación, maquinaria y de producción de planta. También tendrá stand entidades y organismos oficiales y la propia Mesa del Castaño del Bierzo. "Somos, indiscutiblemente, la feria sectorial de la castaña más grande de la Península Ibérica", destacó Pablo Linares. Un evento que incluye actividades complementarias, como talleres y el magosto solidario que, cada año, se organiza en beneficio de una entidad social. Esta vez, la recaudación será para Cruz Roja.

El alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce, incidió en la importancia del castaño y la necesidad de preservarlo y, en este sentido, puso en valor el trabajo que se realiza desde la Mesa del Castaño del Bierzo, a la que -consideró- "todos debemos apoyar sin fisuras". "Estamos obligados ante el cambio climático", añadió antes de desvelar una de las novedades de la feria de este año. "El día del magosto solidario, va a haber un acto de confraternidad entre el Instituto de Estudios Bercianos y el Instituto de Estudios Cabreireses. Nos unen una serie de costumbres, entre las que destaca el magosto", explicó Valcarce. Este acto contará con un pregonero que será el rector de la Basílica de la Encina, Antolín de Cela, para quien O Barco de Valdeorras fue su primera parroquia.

El factor decisivo de la despoblación

Además del trabajo que la Mesa del Castaño del Bierzo ya está realizando en el soto modelo que gestiona en Orellán para poner sobre la mesa de los castañicultores un protocolo de intervención que permita recuperar esos sotos de castaños afectados por el fuego pero no muertos, este ente también aborda con la Junta de Castilla y León otras "líneas de trabajo". En todo caso, el director del mismo, Pablo Linares, tiene claro que la mejor herramienta para combatir el efecto de fuegos cada vez más voraces es luchar contra la despoblación y en ello volvió a incidir en la presentación de Biocastanea 2025: "Hay que apostar de verdad por los pueblos, sino estamos abocados a muy mala situación como sociedad. Con vida en los pueblos no habría incendios, el despoblamiento es un factor decisivo y hay que realizar políticas tangibles".