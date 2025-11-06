La campaña del Día de la Iglesia será para la rehabilitación de cuatro templos en Orense y el Bierzo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La campaña del Día de la Iglesia, que se celebra este domingo 9 de noviembre, de Diocesana de la Diócesis de Astorga servirá para financiar la restauración de tres templos afectados por los incendios del pasado verano, además de la iglesia de Arganza, cuya techumbre se derrumbó a principios de junio. Los templos incluidos en esta actuación son la iglesia de Fervenza y la capilla de Cesures, ambas situadas en Orense, así como la ermita de Orellán, en pleno corazón del paraje Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas. En total, las obras están valoradas en unos 600.000 euros.

El administrador diocesano, Francisco Javier Gay Alcain, presentó la campaña de este año recordando que la diócesis cuenta con 295 parroquias con menos de 25 habitantes, y animó a colaborar con “lo que cada uno pueda aportar”.

Asimismo, este día sirve para dar a conocer las actividades de la diócesis, que este año tiene como lema “Tú también puedes ser santo”. A través de una publicación, la diócesis recoge todos los datos de su labor pastoral, educativa, misionera y cultural.

En materia de patrimonio, la Iglesia diocesana cuenta con 33 inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC), de los cuales 16 tienen actualmente proyectos de rehabilitación. Además, se destacó la importancia de localidades como Ponferrada, donde celebraciones como la Semana Santa, las fiestas de la Encina y la Noche Templaria tienen un componente religioso y suponen un importante movimiento económico para toda la ciudad.