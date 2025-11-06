Transportes saca a información la A-76 y Morala dice que falta licitar

El Ministerio de Transportes que dirige el ministro Óscar Puente publicaba ayer en el BOE el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se dicta la Resolución de la Dirección General de Carreteras con la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de información pública del proyecto de construcción de la autovía A-76 Ponferrada-Ourense en el tramo Villamartín de la Abadía— Requejo. El BOE dice que el Director General de Carreteras, con fecha 22 de octubre de 2025 ha resuelto «Aprobar provisionalmente el Proyecto de Construcción «Autovía A-76 Ponferrada – Ourense. Tramo: Villamartín de la Abadía — Requejo», redactado con fecha octubre de 2025, con un Presupuesto Base de Licitación estimado de 131.727.915,51 euros, incluyendo el I.V.A. (21%)». Declarar la urgencia del Proyecto y ordenar que se proceda a incoar Expediente de Información Pública.

Ante esta resolución, los periodistas preguntaron ayer al alcalde de Ponferrada, Marco Morala, por este paso administrativo y dijo que era uno más, pero que sigue pendiente lo importante y lo anunciado por los socialistas, que es la licitación de las obras de construcción de este primer tramo. Morala se mostró convencido de que ya no se cumplirá la promesa del PSOE de que se licitaría el primero de los tramos antes de que acabara el año. Como se recordará, los socialistas anunciaron a finales del 2024 que se licitaría a comienzos de 2025. El mandatario municipal de Ponferrada dijo que los socialistas de la provincia de León no deben tener mucha influencia en la Administración central, porque hacen viajes a Madrid y luego no se cumple lo que dicen o le dijeron en el Ministerio.