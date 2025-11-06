Cendón afirma que “el Gobierno cumple” con León y El Bierzo en el primer tramo de la A-76

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

“El Gobierno de España continúa cumpliendo con León y con El Bierzo” al aprobar el Proyecto de Construcción de la Autovía A-76 Ponferrada–Ourense, entre Villamartín de la Abadía y Requejo, con un presupuesto base de licitación de 131.727.915,51 euros (IVA incluido). Es la afirmación que hizo hoy el diputado socialista Javier Alfonso Cendón antes de añadir que “se trata de un avance histórico y decisivo en el desarrollo de la gran conexión entre Ponferrada y Ourense, llamada a sustituir a la actual N-120, una vía con elevada intensidad de tráfico y sin la capacidad ni la seguridad necesarias para la movilidad actual”.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, apunta, ha aprobado el proyecto y ha declarado su urgencia, en aplicación del artículo 12.2 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, modificada por el Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre. Con esta declaración, el Ministerio ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el trámite de información pública de las expropiaciones, paso previo y necesario para la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto.

Este procedimiento, remarca, supone el último paso administrativo antes de la licitación de las obras de una infraestructura estratégica para el desarrollo del Bierzo y el noroeste de León, al actuar como eje vertebrador del tráfico de mercancías y personas y al conectar directamente con el corredor gallego hacia Ourense, Lugo y A Coruña.

“No es solo una carretera, sino una palanca de desarrollo y de vertebración territorial”, recalca, ya que mejorará las comunicaciones entre León, Galicia y el resto del noroeste peninsular, impulsando la competitividad de las empresas y la atracción de nuevas inversiones. “Es una prueba más de que este Gobierno trabaja con hechos y no con promesas”, concluye.