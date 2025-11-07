Un año de la proclamación del Bien de Interés Cultural que no cambió nada en La Recuelga

El 7 de noviembre de 2024, la Junta de Castilla y León reconoció formalmente el valor patrimonial de los lavaderos de carbón del complejo minero de La Recuelga (Santa Cruz del Sil) con su declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Etnológico. La aprobación del BIC fue asumida como una gran victoria por quienes venían defendiendo su conservación y puesta en valor, especialmente después de que el proyecto de una planta fotovoltaica amenazara su integridad y llegar a contemplar el derribo tanto del lavadero de Antracitas de Fabero como del lavadero y cargue de Victoriano González. Un año después de aquello, nada ha cambiado.

Los bienes patrimoniales de este paraje, incluido también lo queda de la antigua línea de baldes, siguen expuestos sin remedio al vandalismo, a la erosión y el paso del tiempo y no hay ningún plan previsto en torno a ellos. La alcaldesa de Páramo del Sil, Alicia García, asegura haber mantenido conversaciones con los responsables de una de las dos empresas propietarias del lavadero de AFSA a fin de motivar una actuación que garantice la seguridad y la conservación del bien. También planea el diseño de un panel informativo que se instalaría en las inmediaciones del edificio para dar cuenta expresa de que es un BIC y contar algunos detalles de su historia.

«Lo mínimo que le hemos pedido a la empresa es que cierre el recinto para que no se pueda acceder y así se evite el vandalismo y que asegure que no se caiga», afirmó García, convencida de que el avance del proyecto del Ponfeblino y la previsión de que haya una locomotora circulando por la vía a mediados de 2026 servirán para, irremediablemente, para revalorizar el lavadero. «La Junta de Castilla y León y los propietarios tendrán que actuar», adelantó.

Aunque las conversaciones entre los responsables municipales se han mantenido solo con los titulares del lavadero de Antracitas de Fabero, también el de Victoriano necesita una solución y su estado de conservación es mucho peor. Parte de la cubierta no resistió el pasado invierno y esa herida abierta desde hace meses no ha dejado de crecer, amenazando con ruina.

De esa planta de energía solar proyectada para el paraje de La Recuelga y que tiene autorización de la Administración autonómica desde prácticamente un año nada se sabe. Asegura la alcaldesa de Páramo que en el Ayuntamiento no ha entrado ninguna solicitud de licencia, necesaria para iniciar cualquier obra. En todo caso y como es sabido, cualquier desarrollo industrial debe garantizar la conservación del Bien de Interés Cultural manteniendo un perímetro de seguridad.