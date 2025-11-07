Diez negocios de Las Médulas son distinguidos por su compromiso con la calidad turística

Diez negocios ligados territorialmente a Las Médulas acaban de ver reconocida la calidad del servicio y el producto que ofrecen entrando a formar parte de la red SICTED, el proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias, para mejorar la experiencia y la satisfacción del turista.

La Fundación Las Médulas es gestor y responsable la implantación de este proyecto en el destino y ha sido la encargada de hacer entrega de los distintivos al Albergue Municipal de Villavieja 'Manuel Fuentes', los apartamentos rurales Agoga, la bodega Familia Arias Vidal Viticultores, el Centro de Recepción de Visitantes de Las Médulas; el Complejo Rural Agoga, la empresa de venta y alquiler de bicicletas eBerent, el hotel Casa Gonzama, la empresa de turismo activo Las Médulas a Caballo, la pensión Agoga y Vinos Ventua.

Todas estas empresas locales han participado en el programa y han superado las evaluaciones que acreditan el cumplimiento de los estándares de excelencia que esta metodología establece para los diferentes oficios. Este ha sido el primer año de trayectoria del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos en Las Médulas y la satisfacción es palpable en el territorio. Los reconocimientos se materializan, además, en un momento de especial sensibilidad y en pleno proceso de recuperación tras el grave incendio del pasado verano en el que el papel de los establecimientos y empresas de la zona es crucial y la base para dar un nuevo impulso al Monumento Natural.

El proyecto SICTEC Se basa en una metodología de gestión integral y continua de la calidad, con enfoque en la mejora constante, la valorización de recursos y la colaboración entre los agentes del destino. Su objetivo es lograr una calidad homogénea en todos los servicios turísticos de un mismo destino, evitando diferencias que puedan afectar negativamente la percepción del turista. Los servicios que cumplen los estándares reciben el distintivo Compromiso de Calidad Turística, válido por dos años y sujeto a revisión anual. "Este reconocimiento acredita el compromiso con la calidad y mejora continua, diferenciando al servicio frente a la competencia", explicaron fuentes de la Fundación Las Médulas.