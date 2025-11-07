Los ochos sellos de calidad del Bierzo se unen en el I Festival de Exaltación de los Productos

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Los ocho sellos de calidad de los productos del Bierzo se darán cita, por primera vez, en el Festival de Exaltación de Productos de Calidad del Bierzo, que se celebrará el 22 de noviembre.

El evento, organizado por la Asociación de Comerciantes Centro Mola y el Casino Club Naútico La Tertulia, con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada, tiene como objetivo “impulsar el turismo y el comercio” en los meses tradicionalmente más tranquilos desde el punto de vista turístico, además de “proyectar a nivel nacional e internacional” la calidad de los productos bercianos, según explicó el teniente de alcalde y concejal de Turismo, Iván Alonso.

El presidente del Centro Mola, Iván Rodríguez, destacó que este festival busca aunar el comercio tradicional y “poner en valor lo que tenemos en nuestra comarca”, apostando por “vender calidad, no cantidad”.

El I Festival de Exaltación de Productos de Calidad del Bierzo comenzará a las 17.30 horas en el Casino Club Náutico La Tertulia con una mesa redonda y ponencias en torno a los sellos de calidad y su relevancia para el comercio, el turismo y la sociedad. Posteriormente, se celebrará una cena gastronómica en la que los productos con sello de calidad serán protagonistas y con aforo para 200 comensales. Durante la velada se impondrá la capa a una persona cuyo nombre se desvelará próximamente. El evento está abierto a toda la ciudadanía, con entradas a un precio de 45,90 euros. La nota musical correrá a cargo del artista Pavlenha.

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, Adelino Pérez, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para “dar a conocer el producto, no solo en el mercado internacional, sino también sin olvidar lo local”. En la misma línea, Javier Morán, de Apícola Bierzo, subrayó que gracias a este festival “iremos de la mano, junto con las administraciones, para dar más visibilidad” a los productos bercianos.