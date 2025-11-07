UPL reclama a la Junta que actúe para conservar el BIC de La Recuelga, en Páramo del Sil

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) en El Bierzo ha instado a la Junta de Castilla y León a “cumplir con sus obligaciones” y garantizar la adecuada gestión y conservación del Bien de Interés Cultural (BIC) de La Recuelga, el antiguo lavadero minero situado en Páramo del Sil (León).

El secretario comarcal de UPL-Bierzo y procurador en las Cortes autonómicas, José Ramón García, ha recordado que, transcurrido un año desde la declaración del enclave como BIC, “ni la propiedad ni la administración autonómica han aplicado las medidas de protección que exige la normativa”.

Según García, el antiguo complejo industrial carece todavía de señalización, permanece expuesto al deterioro y no cuenta con actuaciones de conservación que aseguren su preservación.

El dirigente leonesista ha comparado la situación de La Recuelga con la del conjunto histórico de Ponferrada, cuya declaración como BIC se prolongó durante casi medio siglo, y fue aprobada este jueves en el Consejo de Gobierno de la Junta.

“Después de 50 años, ya sabemos cómo actúa la Junta en lo que concierne al Bierzo”, ha afirmado, insistiendo en la necesidad de proteger el patrimonio histórico “para las generaciones futuras”.

UPL-Bierzo reclama que tanto La Recuelga como el conjunto histórico de Ponferrada reciban una gestión efectiva que traduzca la teoría sobre la protección patrimonial en medidas concretas sobre el terreno.