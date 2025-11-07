Ponferrada incorpora dos vehículos al área de Obras

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada incorpora a su flota dos nuevos vehículos que se destinan a la Brigada de Obras, una adquisición «muy necesaria», según el teniente de alcalde y concejal de Medio Rural, Iván Alonso.

El edil recuerda que el municipio de Ponferrada es «peculiar» ya que es muy extenso y cuenta con 33 núcleos rurales y barrios, «por lo que es fundamental garantizar el desplazamiento de todo el personal de manera digna y acorde a las necesidades del servicio». Con esta incorporación, el concejal cree que se podrá trabajar «a un ritmo mucho mayor y con muchas más prestaciones» para responder a las demandas y las necesidades del ciudadano. Por último Alonso agradece «el esfuerzo de los técnicos municipales» ya que «la adquisición no ha sido sencilla burocráticamente» y recordó que se trata de una inversión «largamente perseguida, dada la importancia que se da a la Brigada de Obras con nuevo personal y con el gran incremento de intervenciones, que se acerca a las 600 mensuales».