Transportes dice que mejorá el centro logístico de Toral

El jueves se adelantaba como salida de información pública y ayer viernes, el Ministerio de Transportes anunciaba desde Madrid que se aprobó el proyecto para construir el primer tramo de la autovía de Ponferrada a Orense, la A-76. Sigue sin decir en su comunicado cuándo se licitarán las obras. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anuncia que convertirá en autovía 6,2 kilómetros de la N-120, que será en el futuro el primer tramo de la A-76 (Ponferrada-Orense), entre Villamartín de la Abadía y Requejo. Así se desprende del proyecto de construcción aprobado provisionalmente que cuenta con un presupuesto estimado de obras de 131,7 millones de euros (IVA incluido), según informanban ayer el subdelegado del Gobierno en León. Esta actuación, según remarca Transportes, mejorará la capacidad y la seguridad vial en un corredor estratégico para las comunicaciones entre Castilla y León y Galicia, al tiempo que facilitará el acceso a la Plataforma Logística de El Bierzo y a los núcleos industriales del entorno de Toral de los Vados. Además, reducirá distancias de recorrido, tiempos de desplazamiento y mejorará las condiciones de comodidad y seguridad para los usuarios de la vía y su entorno. El nuevo trazado arranca en la conexión con la Autovía del Noroeste (A-6) y finaliza en el entorno del kilómetros 434 de la N-120, donde se repondrá un tramo de esta carretera para no obstaculizar el acceso a La Barosa, Valiña o El Carril. También se indica que mejorará el acceso al centro logístico de Toral. Desde el PP, los diputados han arreciado en críticas por incumplir los plazos y no licitar la obra. Recuerdan que el ministró garantizó a Courel la licitación.