Ponferrada exige a la Diputación el viaducto que ponga fin a la amenaza de aislamiento de Peñalba

Hace ya siete años que comenzaron los desprendimientos en el principal acceso a Peñalba de Santiago. Cada vez que llueve, la montaña se derrumba sobre la carretera en el mismo punto. La última, a mediados de esta semana. Tan recurrente como desesperante para quienes viven allí, que reclaman soluciones definitivas y no parches que, a la vista está, no resuelven el problema real. Hace años que sobre la mesa de algún despacho en la Diputación de León reposa el proyecto de construcción de un viaducto que permita salvar ese punto negro y el concejal de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada, Iván Alonso, ha tirado de memoria y de reivindicación para recordarlo y, hoy, ha vuelto a exigir a la institución provincial la ejecución de esa infraestructura. En el mismo punto están los vecinos, que han previsto una reunión en las próximas horas para abordar, otra vez, este problema.

"La situación que tenemos en Peñalba vuelve a ser la misma que hace muchos años, con una carretera totalmente cortada, seguramente con días o puede que una semana de intenso trabajo para despejarla en el mismo foco, como viene ocurriendo de manera reiterada y repetitiva", ha dicho el también teniente de alcalde de Ponferrada. "A pesar de tener un acceso como el del Alto de la Cruz, lo que no puede ser es que Peñalba se encuentre fuera de la conexión natural con todo el valle del Oza, con Montes de Valdueza y con el resto de pueblos con los que siempre ha estado comunicada", añadió Alonso.

Por eso, el concejal exige la construcción del viaducto como única solución a los derrumbes que se repiten en época de lluvias y que -recordó- están relacionados con "el movimiento geológico de una parte de la montaña". Quiere esto decir que "siempre vamos a tener este problema". "Volvemos a exigir a la Diputación Provincial que ponga en marcha el plan para la construcción de ese viaducto. Desde junio de 2022, el pleno del Ayuntamiento de Ponferrada ya puso los terrenos necesarios a disposición de la Diputación para que ejecutara esta infraestructura y, al margen de todo lo que haga desde el punto de vista d

Alonso aseguró que "antes de que se produjera este derrumbe, a principios de esta semana, ya anunciamos que podía pasar, como también hoy digo que hay que solucionar los problemas de acceso y de seguridad que tienen en San Cristóbal de Valdueza y en todas la carreteras adyacentes a Espinoso de Compludo, a Manzanedo, a Bouzas y la continuidad hacia San Cristóbal de Valdueza y hacia La Cabrera", aprovechó para reivindicar el bercianista, que tampoco olvida que hay que intervenir en el acceso a Carracedelo de Compludo y Palacios de Compludo, "donde la Concejalía de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada ha tenido que intervenir de urgencia y donde la Diputación tiene que hacer una inversión".

Desbloquear la situación de acceso a San Adrián de Valdueza y la conexión con Benuza a través del Campo de las Danzas son otros debes que Alonso deja en manos de la institución provincial.