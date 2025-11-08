Sucesos
Atropellado un hombre en un paso de cebra de Ponferrada
Quedó inconsciente tras el impacto
Un hombre de unos 40 años fue atropellado en la tarde de este sábado cuando transitaba por un paso de peatones a la altura del número 56 de la calle General Vives de Ponferrada.
El suceso se produjo pasadas las cuatro de la tarde y el hombre quedó inconsciente. El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió al lugar una UVI móvil para atender al herido.