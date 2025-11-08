Atropellado un hombre en un paso de cebra de Ponferrada

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Un hombre de unos 40 años fue atropellado en la tarde de este sábado cuando transitaba por un paso de peatones a la altura del número 56 de la calle General Vives de Ponferrada.

El suceso se produjo pasadas las cuatro de la tarde y el hombre quedó inconsciente. El Servicio de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Policía Municipal, al Cuerpo nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió al lugar una UVI móvil para atender al herido.