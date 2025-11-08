El Maceración de Prada estrena los tintos del año 2025 en el Palacio de Canedo

Brindis durante la Fiesta del Vino Nuevo de Prada a Tope.ANA F. BARREDO

Por vigesimoprimer año consecutivo, llegó fiel a su cita con los amantes de los vinos del Bierzo la Fiesta del Vino Nuevo, en la que se descorcha el primer vino de la bodega Prada y, uno de los primeros de España: el Prada Maceración.

El Prada Maceración es un DO Bierzo con etiqueta de Vino de Villa, lo que garantiza que toda la uva proviene del término de Canedo. Además, lleva la contraetiqueta de la Agricultura Ecológica. Como siempre, la etiqueta recordará un árbol autóctono del Bierzo que forma parte del Bosque Didáctico de la Fundación Prada a Tope, en este caso el árbol del amor (cercis siliquastrum).