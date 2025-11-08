Diario de León

El Maceración de Prada estrena los tintos del año 2025 en el Palacio de Canedo

El catedrático de la ULE Alfonso Fernández-Manso fue el pregonero

Brindis durante la Fiesta del Vino Nuevo de Prada a Tope.

Brindis durante la Fiesta del Vino Nuevo de Prada a Tope.ANA F. BARREDO

Publicado por
Redacción
Ponferrada

Creado:

Actualizado:

En:

Por vigesimoprimer año consecutivo, llegó fiel a su cita con los amantes de los vinos del Bierzo la Fiesta del Vino Nuevo, en la que se descorcha el primer vino de la bodega Prada y, uno de los primeros de España: el Prada Maceración. 

El Prada Maceración es un DO Bierzo con etiqueta de Vino de Villa, lo que garantiza que toda la uva proviene del término de Canedo. Además, lleva la contraetiqueta de la Agricultura Ecológica. Como siempre, la etiqueta recordará un árbol autóctono del Bierzo que forma parte del Bosque Didáctico de la Fundación Prada a Tope, en este caso el árbol del amor (cercis siliquastrum).

Buen ambiente y satisfacción en la presentación del nuevo vino de la bodega Prada a Tope.

Buen ambiente y satisfacción en la presentación del nuevo vino de la bodega Prada a Tope.ANA F. BARREDO

El Maceración de Prada estrena los tintos del año 2025 en el Palacio de Canedo

Buen ambiente y satisfacción en la presentación del nuevo vino de la bodega Prada a Tope.

Buen ambiente y satisfacción en la presentación del nuevo vino de la bodega Prada a Tope.ANA F. BARREDO

El Maceración de Prada estrena los tintos del año 2025 en el Palacio de Canedo

Buen ambiente y satisfacción en la presentación del nuevo vino de la bodega Prada a Tope.

Buen ambiente y satisfacción en la presentación del nuevo vino de la bodega Prada a Tope.ANA F. BARREDO

El Maceración de Prada estrena los tintos del año 2025 en el Palacio de Canedo

Buen ambiente y satisfacción en la presentación del nuevo vino de la bodega Prada a Tope.

Buen ambiente y satisfacción en la presentación del nuevo vino de la bodega Prada a Tope.ANA F. BARREDO

El Maceración de Prada estrena los tintos del año 2025 en el Palacio de Canedo

Buen ambiente y satisfacción en la presentación del nuevo vino de la bodega Prada a Tope.

Buen ambiente y satisfacción en la presentación del nuevo vino de la bodega Prada a Tope.ANA F. BARREDO

El Maceración de Prada estrena los tintos del año 2025 en el Palacio de Canedo

Buen ambiente y satisfacción en la presentación del nuevo vino de la bodega Prada a Tope.

Buen ambiente y satisfacción en la presentación del nuevo vino de la bodega Prada a Tope.ANA F. BARREDO

El Maceración de Prada estrena los tintos del año 2025 en el Palacio de Canedo

tracking