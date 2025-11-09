Diario de León

José Luis Prada recibe el Premio AR-PA 2025 a la 'personalidad'

La Junta de Castilla y León reconoce su "extraordinaria" contribución al desarrollo y puesta en valor del Bierzo y una trayectoria marcada por "la autenticidad, el trabajo constante y el compromiso con su tierra"

José Luis Prada, en el acto de nombramiento de Hijo Predilecto de Cacabelos

Ponferrada

El mismo día que José Luis Prada celebraba en su Palacio de Canedo la Fiesta del Vino Nuevo -en la que desde hace más de 20 años se prueba el Maceración Carbónica - el empresario berciano supo de la noticia que incrementa su palmarés, para nada desdeñable. Pocos reconocimientos le faltan al fundador de Prada A Tope, al que la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León le acaba de asignar también el Premio AR-PA 2025 en la categoría 'Personalidad'. 

Su "extraordinaria contribución al desarrollo, promoción y conocimiento del Bierzo, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural, natural y enogastronómico de la comarca” es lo que le ha valido a la Administración autonómica para entregarle a Prada un premio que, a nivel general, reconoce la excelencia en la conservación, innovación y gestión del patrimonio cultural. Además del empresario berciano, también recibirán un Premio AR-PA la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León (categoría Entidad), la empresa Trysca (categoría Empresa) y el etnólogo Benito Arnáiz Alonso (Premio Honorífico).

El jurado los Premios AR-PA, enmarcados en la Feria AR-PA Turismo Cultural 2025, subraya el papel de José Luis Prada como "embajador del Bierzo y de Castilla y León” y una trayectoria "marcada por la autenticidad, el trabajo constante y el compromiso con su tierra, desde la creación de La Moncloa de Cacabelos y el Palacio de Canedo".

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo sábado día 15, a partir de las 20.00 horas, en la Sala Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

