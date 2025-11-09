José Luis Prada recibe el Premio AR-PA 2025 a la 'personalidad'

El mismo día que José Luis Prada celebraba en su Palacio de Canedo la Fiesta del Vino Nuevo -en la que desde hace más de 20 años se prueba el Maceración Carbónica - el empresario berciano supo de la noticia que incrementa su palmarés, para nada desdeñable. Pocos reconocimientos le faltan al fundador de Prada A Tope, al que la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León le acaba de asignar también el Premio AR-PA 2025 en la categoría 'Personalidad'.

Su "extraordinaria contribución al desarrollo, promoción y conocimiento del Bierzo, a través de la puesta en valor del patrimonio cultural, natural y enogastronómico de la comarca” es lo que le ha valido a la Administración autonómica para entregarle a Prada un premio que, a nivel general, reconoce la excelencia en la conservación, innovación y gestión del patrimonio cultural. Además del empresario berciano, también recibirán un Premio AR-PA la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León (categoría Entidad), la empresa Trysca (categoría Empresa) y el etnólogo Benito Arnáiz Alonso (Premio Honorífico).

El jurado los Premios AR-PA, enmarcados en la Feria AR-PA Turismo Cultural 2025, subraya el papel de José Luis Prada como "embajador del Bierzo y de Castilla y León” y una trayectoria "marcada por la autenticidad, el trabajo constante y el compromiso con su tierra, desde la creación de La Moncloa de Cacabelos y el Palacio de Canedo".

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo sábado día 15, a partir de las 20.00 horas, en la Sala Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.