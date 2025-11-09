El Bierzo lidera el despliegue de comunidades energéticas en León

Seismunicipios del Bierzo cuentan ya con una comunidad energética, lo que convierte a la comarca en el territorio más aventajado de la provincia y la sitúa también en una posición relevante en el conjunto de Castilla y León, que acelera el ritmo en esta materia tras haber experimentado un crecimiento del 87% en el número de comunidades energéticas, hasta alcanzar las 56. Así lo recoge el último Informe de Indicadores del Observatorio de Energía Común, impulsado por Ecodes y Redeia con apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica.

Bembibre, Igüeña, Cubillos, Vega de Valcarce, Burbia y Lillo del Bierzo son las localidades que ya forman parte de una red autonómica que hace de Castilla y León una de las regiones de mayor crecimiento en España, situándose por encima de la media nacional en número de comunidades por cada cien mil habitantes. «Esta situación es común en regiones que enfrentan problemas de despoblación, donde existen numerosos municipios pero con escasa población», recoge un informe que también subraya que es la asociación la figura jurídica bajo la que se han constituido formalmente la mayoría de estas entidades, concebidas como «un espacio para el diálogo en torno al aprovechamiento sostenible de los recursos energéticos» y que «funcionan como puntos de encuentro donde se analiza la demanda y se proyecta colectivamente el futuro energético del municipio», explica Energía Común.

De las siete comunidades energéticas de la provincia, seis son las del Bierzo y la otra es de Rioseco de Tapia. Todas siguen la regla común en cuanto a número de socios, por debajo de 20. Otras cifras compartidas están relacionadas con los aspectos sociales y las actividades que desarrollan: solo un 18% aborda algún aspecto social y su actividad está eminentemente enfocada al autoconsumo.