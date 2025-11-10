La alcaldesa de Barjas quiere dar más visibilidad al Hayedo de Busmayor

Publicado por Guillermo Mieres Ponferrada Creado: Actualizado:

Barjas es, con 145 habitantes, el municipio más pequeño del Bierzo. Elvira Castro es la alcaldesa desde mayo, puesto al que llegó para sustituir a Alfredo de Arriba, que falleció prematuramente el pasado 30 de marzo, a los 66 años de edad, tras ostentar el récord nacional de tiempo consecutivo como alcalde (42 años). La nueva alcaldesa asegura que ha tenido «un buen primer semestre en el cargo, aunque es un poco duro que Alfredo se fuera así, fue doloroso».

El municipio cuenta con el Hayedo de Busmayor como el mayor referente turístico, «es algo que cuidamos muy bien, aunque sí que es cierto que igual debería hacerse mayor promoción, para que este atractivo natural en nuestra zona sea más conocido». Otro dato que mucha gente desconoce sobre Barjas es que la película As Bestas de Rodrigo Sorogoyen y ganadora del Goya a mejor película en 2023 y a Denis Ménochet y Luis Zahera por sus interpretaciones, se grabó en este municipio berciano, concretamente en la pedanía de Quintela de Barjas. «Eso igual también es algo que deberíamos publicitar más», reconoce la regidora.

Respecto a los incendios, piensa que «nos causaron mucha preocupación, pero aquí en el Ayuntamiento de Barjas, aunque estuvimos rodeados por varios frentes, no nos afectaron mucho, más allá del humo que molestaba para respirar. Para luchar contra el fuego, habría que poner en marcha más medidas para prevenirlo, como tener brigadas que limpiasen el monte todo el año, y no solo durante dos meses».

Uno de los grandes problemas de la España, el León y el Bierzo vaciado es la baja natalidad, algo en lo que Barjas no es la excepción. «Ahora mismo no hay un solo niño censado en el municipio. La escuela del pueblo, el Colegio Público Nuestra Señora de Busmayor, cerró hace ya más de 20 años» se lamenta la alcaldesa.

«Está claro que la iniciativa Repuebla es un buen plan para atraer gente al mundo rural, y ha funcionado en otros municipios bercianos, pero nosotros de momento no hemos tenido gente interesada, igual somos demasiado pequeños», comenta Castro sobre el programa puesto en marcha por la Diputación de León.

Barjas es un municipio fronterizo entre provincias (León con Lugo) y autonomías (Castilla y León con Galicia), que por el oeste hace frontera con los ayuntamientos lucenses de Piedrafita do Cebreiro y Folgoso do Caurel, aunque como admite Elvira Castro, actualmente no hay demasiada comunicación ni sinergias interterritoriales.

Una idea diferente que ha surgido en el municipio es la de una biblioteca dedicada íntegramente a la poesía, con más de 1.000 libros donados, tanto por particulares como por universidades. La ubicación es una casa cedida por la familia de la poeta Carmen Busmayor, sin embargo, aún no está abierta al público, «los libros están aún siendo ordenados, no tenemos suficientes recursos propios» analiza la situación Elvira. Otro proyecto en el que se está trabajando desde el Ayuntamiento es el de una estatua en honor a su legendario alcalde, Alfredo de Arriba.