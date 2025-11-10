El actor Joaquín Reyes se sube al Teatro Bergidum de Ponferrada con 'La verdad'

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

'La verdad' es una comedia sobre la infidelidad y las relaciones de pareja protagonizada por el popular actor, guionista y cómico Joaquín Reyes y escrita por el dramaturgo francés Florian Zeller, calificado como uno de los autores teatrales más apasionante de nuestra época.

La función llegará esta semana al Bergidum de Ponferrada, los días 13 y 14 de noviembre, y las últimas localidades están a la venta.

Además, la pieza se ha representado en más de treinta países y fue galardonada en Londres como mejor comedia del año en los Premios Laurence Olivier. Y es que esta función explora de una manera inteligente y divertida la peliaguda cuestión del papel que la mentira juega dentro del equilibro en las relaciones humanas, especialmente en los ámbitos del amor y la amistad.

La trama gira en torno a un hombre que engaña a su esposa con la mujer de su mejor amigo. Sin embargo, a medida que avanza la trama, se enfrenta a la posibilidad de que él mismo esté siendo engañado. A través de diálogos ingeniosos y situaciones inesperadas, la obra juega con la percepción de la verdad y la mentira, mostrando cómo estas pueden ser relativas y manipulables dependiendo de quién las cuente.

También 'La verdad' aborda un tema universal: la delgada línea entre la verdad y la mentira en nuestras vidas cotidianas. Es una comedia que cala hondo, que desnuda nuestras hipocresías y nos enfrenta a preguntas incómodas. ¿Cuánto de nuestra convivencia social está sustentada en mentiras «piadosas»? ¿Qué sucede cuando esas verdades ocultas salen a la luz? La obra que no busca moralizar, nos invita a observar, a reírnos y a reflexionar.

Dirigido por Juan Carlos Fisher, que ya había llevado a escena anteriormente El padre, otra obra de este autor, la función está interpretada por Natalie Pinot, Raúl Jiménez, Alicia Rubio y Joaquín Reyes, que debutó en el campo teatral en el Festival de Mérida el pasado año.

“Esta obra parece una comedia de enredo, y en parte lo es, pero no se queda solo ahí. Aborda temas muy filosóficos, como la verdad, la mentira y la necesidad que tenemos de ambas. Nos plantea si realmente queremos saber la verdad o si preferimos que nos mientan. Y el humor, al final, es un lenguaje más, una forma de hacer llegar un mensaje. Creo que, con la comedia, estos temas entran mejor”, explica Reyes.