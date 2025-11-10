Transportes corta los túneles de Villafranca y Doncos en Piedrafita: estos son los desvíos por la N-6

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando los trabajos de mejora de varios túneles del puerto de Piedrafita, entre los kilómetros 407 y 464,5 de la autovía A-6, que afectan a Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita, en la provincia de Lugo; y Trabadelo, La Escrita y Villafranca de Bierzo en la provincia de León. Las obras cuentan con un presupuesto total de 22,7 millones de euros y están financiadas con fondos europeos.

Esta vez, se van a llevar a cabo trabajos de adecuación y renovación de los sistemas de ventilación de los túneles de Doncos y Villafranca con el fin de modernizar sus instalaciones. Por ello y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios se producirán las afecciones al tráfico.

El corte al tráfico en el túnel de Villafranca del Bierzo Túnel de Villafranca del Bierzo se producirá la noche del miércoles, de 22.00 a 6.00 horas y afectará a la calzada izquierda (sentido Madrid) entre los km 415 y 407 de la A-6. Se habilitará un itinerario alternativo por la N-6, entre el kilómetros 415 (enlace de Trabadelo) y kilómetro 407 (enlace de Villafranca del Bierzo).

En el túnel de Doncos, la calzada izquierda en sentido Madrid quedará cortada esta misma noche, desde las 22.00 horas y hasta las seis de la mañana, entre los kilómetros 451 y 438 de la A-6. Se habilitará un itinerario alternativo a través de la carretera N-6, entre el kilómetro 451 (enlace de Becerreá / Navia de Suarna) y el 438 (enlace de Doncos / Noceda). El tráfico se mantendrá con normalidad por la autovía A-6 en sentido A Coruña, entre los km mencionados.

La calzada derecha de este túnel, en sentido Coruña, se cortará al tráfico mañana por la noche, también entre las 22.00 y las 6.00 horas, entre los kilómetros 438 y 451 de la A-6. Se habilitará un itinerario alternativo en sentido igualmente a través de la carretera N-6, entre el kilómetro 438 (enlace de Doncos / Noceda) y el 451 (enlace de Becerreá / Navia de Suarna). El tráfico se mantendrá con normalidad por la autovía A-6 en sentido Madrid.

Durante los desvíos provisionales no se permitirá el tránsito de vehículos que transporten mercancías peligrosas por el túnel de A Porteliña, situado en el km 454 de la N-6.