La nueva tienda mayorista que abrirá en la calle Hamburgo de Ponferrada busca 28 empleados

Un momento del taller de la marca que llega a Ponferrada sobre la preparación de gin tonic.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Top Cash, compañía con más de 40 años de experiencia en el sector mayorista, anuncia la apertura de su segundo almacén en la provincia de León. El nuevo establecimiento de Cash & Carry abrirá sus puertas en Ponferrada el próximo miércoles 12 de noviembre. Esta apertura amplía la presencia de la cadena en la provincia de León, sumándose al establecimiento ya operativo de Top Cash en el municipio de Astorga.

Ubicado en la calle Hamburgo en el Polígono de Ponferrada, León. Este nuevo establecimiento de Cash & Carry es el duodécimo de la cadena y representa un hito en su expansión, consolidando la presencia de Top Cash en el norte de España, donde ya cuenta con establecimientos en Cantabria, Castilla y León y La Rioja.

La inversión total para este proyecto asciende a 4.500.000 euros, una cifra que subraya el firme compromiso de Top Cash con el desarrollo económico local. Este nuevo almacén, con una superficie de 3.404 m², no solo enriquecerá la oferta comercial en Ponferrada, sino que también generará un impacto positivo en la economía de la provincia al crear 28 nuevos puestos de trabajo.

Este nuevo centro contará con un amplio parking de 80 plazas, facilitando el acceso a todos sus clientes. El horario de apertura será de lunes a sábado, de 8:00 a 21:30 horas.

Sobre Top Cash

Top Cash es un autoservicio mayorista de alimentación, bebidas y droguería. Contamos con la experiencia y solidez de más de 40 años dedicados al sector de la venta profesional, garantizando la máxima calidad y servicio.

Nos especializamos en una completa gama de productos dentro del ámbito de las bebidas, vinos y licores. Somos un referente con un amplio surtido de ginebras, whiskies y rones, además de una notable bodega con una cuidadosa selección de vinos con Denominación de Origen (D.O.).

Nuestros clientes disfrutan de un espacio refrigerado único para la alimentación fresca, donde encontrarán gran variedad de frutas y verduras, la mejor selección de charcutería y quesos, y carne fresca de máxima calidad, junto con todo tipo de congelados. Para complementar su negocio, Top Cash también dispone del menaje y equipamiento necesarios a precios excelentes.

"Potenciamos nuestro surtido con la calidad garantizada de nuestras marcas propias Vivó y Vivochef disponibles en grandes formatos, asegurando la mejor calidad al mejor precio", explican en su comunicado.

La gestión es fácil e intuitiva a través de la App Top Cash (disponible en Google Play y App Store) o en el apartado "folleto" de nuestra web. Mediante la aplicación, los clientes pueden consultar el folleto de ofertas, localizar los centros más cercanos y gestionar su documentación contable, permitiéndoles ver, descargar facturas y organizar la facturación trimestral con un solo clic.