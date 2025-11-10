La ULE instruye al Seprona para mejorar su eficacia en la investigación de incendios forestales

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de León han recibido, en el Campus de Ponferrada, una formación específica sobre el uso de herramientas de geoinformática para el análisis de incendios forestales, la valoración de sus efectos, el seguimiento de la regeneración vegetal y la identificación de zonas especialmente sensibles a los riesgos. La investigadora y docente del área de Ingeniería Cartográfica de la Universidad de León, Flor Álvarez Taboada, y la estudiante predoctoral Erika Lima, han sido las encargadas de tranferir a los integrantes de este grupo especializado las herramientas que la Universidad maneja para evaluar en detalle el área afectada por un fuego y los diferentes grados de severidad en la vegetación. Datos que pueden ser de enorme valor para sus investigaciones.

Esta actividad se enmarca dentro del programa de actividades que desarrolla el Grupo de Gestión Integral de Incendios Forestales de la Universidad de León (ULEgif), que emplea imágenes de satélite y otros métodos de teledetección para saber dónde se han originado los incendios, cómo se han desarrollado, perimetrarlos y evaluar el grado de afección. «Hemos puestos toda esa información a disposición de los agentes del Seprona y se han familiarizado con estas herramientas informáticas que pueden ser muy útiles par su trabajo. Hemos visto que hay muchos campos en los que podemos colaborar y vamos a seguir transfiriendo ese conocimiento», explicó Álvarez Taboada.

Esta primera formación del Seprona se ha centrado en mostrar qué herramientas gratuitas permiten saber con una frecuencia precisa (diaria e, incluso, cada doce horas) cómo va evolucionando un incendio forestal en cuanto al área quemada. «Esto es gracias a satélites de la NASA que nos dan información de los puntos calientes», detalló la investigadora del Campus de Ponferrada. Pero no solo eso, sino que una vez que el fuego se ha extinguido, estas mismas herramientas permiten evaluar «con mucho detalle» el área afectada y cuantificar la superficie de cada tipo (por especies) que se ha visto dañada por las llamas.

Aprender a manejar el fuego con herramientas de geoinformática es una de las posibilidades que las expertas del Campus de Ponferrada ponen a disposición de la Guardia Civil, pero las aplicaciones son muchos mayores y, por eso, esta formación tendrá continuidad en el tiempo. «La información que se maneja gracias a estas herramientas es útil ante incendios, pero también en otros temas relacionados con los recursos naturales. A partir de imágenes de satélite es posible, por ejemplo, ver si se ha realizado alguna corta o desde cuándo hay una construcción en una determinada zona. Es decir, puede hacerse un seguimieto de todo lo que afecta al medio natural», aseguró Álvarez Taboada.

Entre las acciones concretas con las que la Guardia Civil ha tomado contacto están la realización de cartografía de puntos calientes, la estimación de superficie quemada según EFFIS (Burnt area locator), la visualización de zonas quemadas y perímetros en 3D, el uso automático de FireMap y al cálculo y cartografía de índices de severidad (efectos post fuego). Todo ello parte del Máster de Geoinformática para el seguimiento de los recursos naturales que se imparte en el Campus.