Abandono de un edificio ruinoso en la Avenida de Compostilla de Ponferrada

Un edificio situado en la Avenida de Compostilla, esquina con la calle Embalse de Peñarrubia, continúa en un estado de total abandono y peligro para la seguridad pública, a pesar de que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ponferrada declaró oficialmente su estado de ruina el 18 de octubre de 2022, ordenando su demolición.

Han pasado más de dos años desde aquella resolución, y el inmueble sigue en pie, deteriorándose día a día y generando graves perjuicios a los vecinos colindantes. Las propietarias del edificio adyacente han denunciado en repetidas ocasiones la caída de cascotes, el riesgo de derrumbe y la presencia de escombros en la red protectora que podrían caer a la vía pública con el viento.

Por ello, el PSOE municipal solicita al alcalde Morala que ejecute subsidiariamente la demolición del edificio, conforme a lo previsto en la resolución de octubre de 2022, para garantizar la seguridad de la vía pública y de los vecinos colindantes.