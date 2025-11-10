Fallece en el hospital el día después de pelearse con su hermano en Ponferrada

El hombre ha muerto en el Hospital El Bierzo.L. de la mata

Una pelea entre dos hermanos termina con uno de ellos fallecido en Ponferrada. El suceso se produjo en la tarde del domingo en el barrio ponferradino de Cuatrovientos. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Ponferrada.

El herido fue trasladado hasta el Hospital El Bierzo, donde falleció en la tarde de este lunes.

Por el momento no se pueden precisar más datos sobre las razones que pudieron ocasionar este altercado familiar, según informó la Subdelegación del Gobierno a este periódico.

Según se asegura, están abiertas todas las líneas de investigación sobre un suceso que ayer cambió de consideración al producirse una víctima mortal.