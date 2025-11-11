IU de Fabero exige un Plan de Reindustrialización al Gobierno y a la Junta de Castilla y León

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejala y Teniente Alcalde de Fabero, Sasquia Julio Granda, como portavoz de Izquierda Unida, va a proponer un punto en el orden del día del próximo Pleno ordinario Municipal, para analizar y debatir proyectos, ante la próxima finalización de las obras de restauración y el futuro de los 70 puestos de trabajo, proponiendo, un Pacto Municipal por un Plan de Reindustrialización urgente que exija al Gobierno y a la Junta de Castilla y León que tomen medidas y tengan muy en cuenta la situación que se va a producir a pocos meses vista de pérdida de empleo en el municipio, al finalizar las obras de restauración de la Gran Corta por parte de la empresa Tragsa y otras.

Izquierda Unida reclama este Plan de Reindustrialización desde el convencimiento de que toda la población de la comarca es consciente de que el monocultivo del carbón que impusieron las empresas extractivas en Fabero impidió poder tener alternativas para los habitantes de este municipio y que ahora, tras acabar la restauración de la Gran Corta, es necesaria una política pública de apoyo a la zona para su futuro.