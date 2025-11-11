«La Justicia es la hermana pobre de las administraciones, sin ingresos»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

«La Justicia es la hermana pobre de las administraciones: no genera ingresos, genera problemas para los políticos». Así lo aseguró ayer la presidenta de la delegación del Colegio de Abogados de León en Ponferrada, Yolanda Álvarez, quien repasó los asuntos de actualidad en el programa de televisión La Tertulia de La 8 Bierzo, presentado por el jefe de informativos, Manuel Domínguez, y con la participación de la periodista de Diario de León, María Carro, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela.

c Promesas y Presente. «No es la primera vez que se pide, y cuando lo vea, lo creeré». «Las veces que se ha solicitado nunca se ha informado, y me consta que más de un 30% de los asuntos que se generan en León pertenecen a nuestra demarcación». «Crear un juzgado nuevo y sin presupuesto, soy escéptica, aunque si es necesario y lo veo adecuado, lo apoyaré». «Ahora hay un atasco en el Juzgado número 2, que lleva los casos de violencia de género y agresiones sexuales, y ahora va a asumir más competencias en exclusiva. Si no recibe apoyo, este juzgado no puede funcionar, no solo necesita un magistrado, sino también personal de apoyo que saque el trabajo adelante; de lo contrario, hablamos de instrucciones que superan los dos años».

c Nueva organización. «Se va a construir una masa común, sin saber cómo será el reparto de asuntos». «Ahora el reparto se hace por orden de entrada, y sabemos qué juzgado lleva cada caso».

c Comarcalización. «Tengo dudas con esta ley; ya me produce preocupación la comarcalización en materia de violencia de género».«Solo quedan León y Ponferrada y, por ejemplo, una mujer de Posada de Valdeón tarda cinco horas en llegar al juzgado en transporte público, porque no hay nada directo. Nos preocupa cómo se va a hacer: si se la traslada o se pone una pantalla». «Se luchó para acompañar a las víctimas y que no se sientan solas, y hoy es la violencia de género, pero mañana puede ser cualquier otro tipo de procedimiento».

c Situación. «Hay semanas en las que apenas saco trabajo de mi despacho, porque son asuntos con plazos en el ámbito penal y los días son hábiles durante todo el año». «A principios de año se aplicó una subida en torno al 6 u 8%, después de más de veinte años sin actualizar el IPC, y no supone ni una gota en el mar. La guardia completa de 24 horas en violencia de género se paga a 84,14 euros brutos, menos la retención, y solo se abona el desplazamiento si es a más de 25 kilómetros de Ponferrada». «Se va a seguir peleando por una subida, pero no hay voluntad por parte del Ministerio».

c Otras comunidades autónomas. «Hay territorios que funcionan mejor y más rápido».«Si carecemos de medios, y si no funciona la justicia gratuita, no se puede demandar». «Hay lugares como La Rioja o Cantabria que tienen sistemas propios que no son compatibles, y darse de alta para un procedimiento en esos sistemas es un auténtico caos».

c Nuevas tecnologías. «Estoy en una dualidad, porque no quiero que me juzgue una máquina, hay muchos matices». «En mi sector, las bases de datos se han lanzado ahora a la inteligencia artificial (IA), y realizan procesos a una velocidad de vértigo. Si subo 4.000 folios y aplico IA para que me haga un resumen, eso me ayuda, pero no me fío de que me redacte un escrito de acusación o de defensa».

c Reforma del sistema. «Aún no está aprobada, porque debe ajustarse a la normativa de la reforma de la Ley de la Seguridad Social». «Es una petición que hace la abogacía para poder darnos de alta en la Seguridad Social y para que se reconozca, año por año, los pagos que se hubieran realizado anteriormente». «Con la mutualidad, la gente cobra una pensión de 500 euros, y al aplicarse la normativa, la mínima es de aproximadamente 800 euros».

c En funciones. «Estoy en funciones hasta que se constituya la Junta de Gobierno de la Abogacía de León, que tomará posesión el próximo 5 de diciembre y la semana siguiente se convocará una Junta de la delegación, en la que se votará al nuevo presidente o presidenta de la delegación».

c Ocho años en el cargo. «Quedan muchas cosas, y aunque te propongas hacer un determinado número, por el camino van surgiendo otras y nunca se acaban. He sido una presidenta muy orgullosa de serlo, de ser la primera mujer en la delegación y de representar a todos mis compañeros en todas las funciones que me corresponden, tanto las buenas como las malas». «Hay muchas cosas que no se pueden sacar adelante porque uno se crea expectativas superiores».