La Junta quiere convertir Las Médulas en un ejemplo internacional de reparación del patrimonio tras el fuego

Vista de una paraje quemado desde del Mirador de Orellán, una de las infraestructuras afectadas por el incendio en Las Médulas, Orellán y Carucedoana f. barredo

El grave incendio forestal declarado en Yeres el pasado 9 de agosto cambió para siempre el Espacio Natural y Cultural de Las Médulas. El emblema turístico del Bierzo, Patrimonio de la Humanidad, ardió durante días ante la impotencia de todos. Se consumieron el paisaje y una parte del alma de este lugar y sus gentes, pero aquello también marcó el inicio de una nueva era en lo que la gestión y compromiso institucional se refiere. La respuesta fue inmediata y los anuncios de inversiones para volver cuanto antes al punto de partida no tardaron en llegar. La Junta de Castilla y León consignó casi dos millones y medio de euros en diferentes actuaciones y hoy mismo acaba de anunciar un aumento de esa consignación -600.000 euros para el Ayuntamiento de Borrenes- con la idea de hacer de Las Médulas "un ejemplo internacional" en lo que a recuperación del patrimonio se refiere.

Así lo ha informado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, en su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda para desgranar los presupuestos de su área para 2026; donde también ha afirmado que Las Médulas "estarán como estaban" para "mucho antes del final de año" y una vez se alcance ese punto, será momento de dar "un paso adelante" definitivo en el impulso del Monumento Natural.

La idea con la que trabaja Santonja es la de establecer un nuevo modelo de proyección de Las Médulas tras el incendio, con el fin de “restaurar lo perdido y construir un discurso renovado" que haga de este espacio no solo un paradigma de la recuperación del patrimonio tras la devastación, sino también un adalid de "cohesión territorial y dinamización económica desde el patrimonio cultural”.

"Las Médulas estarán como estaban mucho antes del final de año" Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja

El incendio que quemó una buena parte del Espacio Natural y Cultural de Las Médulas afectó a miles de hectáreas de terreno, incluidos numerosos sotos y de castaños, y ardieron viviendas y propiedades particulares y también infraestructuras turísticas, como el Aula Arqueológica y el Mirador de Orellán. Este último, fue reabierto hace varias semanas tras unas obras de recuperación acometidas de urgencia. Una situación nunca antes vivida que llevó al Ayuntamiento de Carucedo a solicitar la declaración de zona catastrófica al municipio. Además, en este plan de recuperación del patrimonio cultural y natural diseñado por la Consejería de Cultura, a través también de la Fundación Las Médulas, se han involucrado diferentes instituciones y organismos el Grupo de Asesoría de Desastres y Emergencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).